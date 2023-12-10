設攤匯演宣傳 有稱助了解有謂無改不投意慾

有觀眾不知是區選宣傳

大匯演昨晚7時舉行，多名司局長到場，包括政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國等，記者現場觀察，入座率約七成，同場有煙花及無人機表演，分別在晚上約8時及9時開始，吸引大批市民駐足海旁。

到場觀賞大匯演的丁女士本打算投票，認為匯演增加投票意欲，更稱為取得匯演門票花了一小時排隊。張太則稱不知道煙花及無人機表演是區選宣傳活動，觀賞後無增加投票意欲，認為活動與選舉無太大關係，亦無改變她不投票的打算。

聖誕活動增區選攤位

此外，昨午灣仔海濱的聖誕主題活動亦設「區選夜繽紛」攤位。東區居民吳太稱今年整體區選氣氛不錯，相信政府大量宣傳有助加深了解，「電視整日播，都了解多了」。問及會否投票，吳太笑言「當然會去投票，支持吓香港人！」至於心儀人選，她就說會投有經驗候選人。

陪同女兒到場觀賞聖誕燈飾的馮先生認為，政府宣傳活動有助正面宣傳區選，但與會不會投票沒有直接關係，「似乎沒有太大影響，這些活動令人想投或者不投，我相信大家都心裏有數。播這些歌（《獅子山下》）真的會刺激到明天要去投票？似乎想得太簡單」。

胡先生從電視得知灣仔有大匯演轉播，特意從彩雲邨來灣仔，卻不知要門票入場，只好打道回府。他稱今年區選氣氛比以往差，但不會影響投票意欲。

（區議會選舉）