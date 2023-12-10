今區選 每票站最少4紀律人員 全港部署逾萬警 劉兆佳：投票率兩成多可收貨

選前一日 夏寶龍赴穗研討會

選前一日，中央港澳辦主任夏寶龍南下到廣州中山大學出席港澳研究40年暨「港澳研究回顧與展望」研討會，稱要培養更多高素質港澳研究力量，充分發揮高校科研機構的學科專業優勢等。

學生被阻入皇仁票站

在本港，各個票站昨為區選最後準備。李家超與政制及內地事務局長曾國衞、選管會主席陸啟康巡視杏花邨的票站，形容票站人員準備充足，對運作暢順充滿信心。政務司長陳國基則到皇仁書院票站視察演練。記者下午到灣仔區6個投票站觀察，其中軒尼詩道官立小學的票站外，有警員擺設雪糕筒及以橙帶圍起部分行人及行車道路。灣仔郵政局出入口則有多名職員以黃色膠帶在地面劃出不可停留區域。溫莎公爵社會服務大廈的票站內，則有職員張貼投票指示，並稱正綵排。皇仁書院的票站外有想入校園的學生遭阻止，職員稱除持區選工作證者外不得進出。

高姿態巡熱鬧處 選票改放警署

據悉，今日出動的警員以12小時一更，分兩更當值；全港各警區軍裝警員主要負責駐守600多個票站，另派約2000名輔警及約400名由其他紀律部隊組成「特別職務警察」協助。各警區應變部隊及總區應變部隊會準備應對突發事件，反恐特勤隊及機場特警等會於重要基建及人流較密集地方高姿態反恐巡邏。政府今屆改變選票保管安排，由以往各票站主任自行保管在家改為存放警署，鎖於有閉路電視的房間，據了解今日凌晨由選舉事務處安排車輛，由警員押送至各票站，投票後的選票運送亦由警方負責。

海關入境處廉署皆動員

曾國衛早前稱，盡量由紀律部隊出任票站主任或副主任；據悉主要由入境處或海關派員擔任。入境處長郭俊峯早前稱動員逾1000人參與選舉工作，廉政專員胡英明則說派出逾900人駐守票站，即各票站有一兩人，連同每票站至少兩名警員駐守，各票站平均有4至6名紀律部隊長駐。

本報早前向問責官員查詢，他們是否選民及會否投票，政府發言人回覆，各司局長均已登記為選民，作為政府主要官員，他們必定以身作則起帶頭作用到票站投票。曾國衞昨在有線新聞《有理有得傾》重申，中央無為區選設硬指標，認為市民若明白新制好處，投票率自然上升。劉兆佳預料，愛國陣營或有意投票者本來就會投票；而既非支持反對派、亦非愛國陣營者，或受宣傳活動營造的嘉年華氣氛投票。

明報記者

（區議會選舉）

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