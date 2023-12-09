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球衣店料銷量大升 酒吧業：旺夜經濟

【明報專訊】美職球會國際邁阿密將於明年2月4日在香港大球場與港隊踢表演賽，球王美斯隨隊再度來港。有本港球衣專門店負責人稱，昨日已售出數件美斯球衣，查詢數字亦升，當中包括內地客。有酒吧業人士預計活動可帶動香港夜經濟，其間酒吧業生意料升最多三成。

旅發局：藉盛事宣傳香港

旅發局發言人回覆稱，非常高興國際邁亞密表演賽落實在港舉行，局方正與主辦單位緊密連繫，商討攜手加強推廣工作，藉盛事宣傳香港。表演賽門票將於下周五（15日）在旅遊平台Klook獨家開售，本報昨向Klook查詢有多少張門票公開發售，對方回覆着記者留意主辦單位公布。

昨售數件美斯球衣 「話題圍繞來港」

旺角球衣店Directsoccer負責人鍾先生表示，美斯球衣本身已「好好賣」，由去年世界盃至今不少人購買他的球衣。他說已因應顧客需求而入貨多數十件，預期美斯來港前一段時間，在追捧氣氛帶動下銷量會大升，昨下班時間前已售出數件，「大家話題都係圍繞美斯來港、點樣買飛，關心佢住邊度，睇下拎唔拎到簽名」。

鍾說，美斯的國際邁亞密主場球迷版球衣售800餘元至1000元，球員版球衣則售約1400元至1600元，預期價錢平穩。他解釋，今次或只是香港及內地球迷需求較大，加上球季結束，球衣本應價錢下跌，「唔跌就已經係加價」。

酒吧業協會主席錢雋永表示，業界歡迎政府邀請更多世界級球星訪港，相信可吸引內地及海外球迷來港，帶動本地酒吧業生意，預計中環、灣仔及銅鑼灣酒吧生意會有兩三成增長，九龍生意亦獲帶動升一兩成。

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