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美斯敲定來港 邁阿密2‧4大球場鬥港隊 票價880至4880 下周五開售

【明報專訊】來自阿根廷的球王美斯相隔10年再次訪港。美職球會國際邁阿密班主碧咸昨早宣布他和球隊明年2月4日來港，8屆金球獎得主美斯將領軍到香港大球場與香港隊踢表演賽，作為球隊首次亞洲巡迴首站，門票價格由880元至歷來最貴的4880元，下周五（15日）開售。文體旅局發言人昨回應查詢稱，上月29日收到有關表演賽申請為「M」品牌活動，局方正在處理。翻查資料，「M」品牌計劃每項活動的政府資助上限為1500萬元。

申「M」品牌活動 最高資助1500萬

國際邁阿密原定上月初訪華，分別到海口及成都友賽中超球隊青島海牛及成都蓉城，但遇上阻滯令賽事告吹，上周初隨即傳出這支美職球會將改為訪港作「Plan B」。中國香港足球總會會長貝鈞奇早前證實此事，稱成事機會「五五波」；又提及戲金高達800萬至1000萬美元（約6250萬至7800萬港元），主辦方此前已付300萬美元作訂金。

碧咸：體育盛事盛名 高興帶隊到港

布斯基斯艾巴在陣 蘇亞雷斯傳加盟

至昨日，國際邁阿密官網終證實消息。碧咸透過影片宣布球隊首次來港，而他亦將與球員一同到訪，並表示：「香港的大型體育盛事一向享負盛名，我們很高興將國際邁阿密帶到香港舉行亞洲首場比賽。」宣傳海報上用了4名港足球員謝家榮、陳晉一、黃威及陳俊樂，國際邁阿密在官網表示，屆時對手為由香港頂級聯賽球員組成的「香港隊」。除美斯外，新聞稿提及比賽陣容還有布斯基斯及佐迪艾巴，若盛傳的蘇亞雷斯能下月加盟，屆時有機會4名巴塞隆拿前隊員到訪香江。

看公開操練 票價580至780元

這場表演賽為國際邁阿密與主辦單位Tatler Asia合辦，票價介乎880至4880元，昨僅稱視乎座位選擇而定，暫未公布劃位位置及有否附屬贈品。此外，國際邁阿密亦將於比賽前一日在大球場舉行公開操練，票價580至780元，所有門票將於下周五在Klook平台獨家公開發售。

美斯曾於2014年10月隨阿根廷隊到訪大球場友賽港足，慶祝香港足總成立100周年，最終美斯後備入替梅開二度，協助大勝7：0，該仗票價特惠票250元，最貴1800元，最終20,230名觀眾入場。貝鈞奇日前提及，該仗入座率僅一半，蝕本不少，最終要由多名足總董事倒貼，但美斯去年底為阿根廷隊首奪世界盃後「今時唔同往日」，號召力有望較2014年佳。

明年初在港將舉行多場足球大賽，外隊除國際邁阿密外，日前落實明年1月20日率先在大球場舉行「世界足球傳奇盃」，有奧雲、史高斯、費高及皮利斯等至少23名海外名宿到訪，聯同李健和、山度士及盧均宜等香港名將組隊獻技。

此外，貝鈞奇前日亦透露農曆新年期間，或有多一場由「海外名將」來港踢表演賽賀歲。本地大賽亦有省港盃預定明年1月31日（作客）及2月7日（主場）復辦，以及2月10日大年初一舉行高級組銀牌決賽（見表）。

36歲的美斯今年6月曾隨阿根廷隊到訪內地，在北京工人體育場友賽2：0勝澳洲隊。當時大批內地球迷為見證球王風采，紛紛到這支世盃冠軍隊入住的酒店外守候，致球隊操練時間受影響，美斯原定出席的見面會亦取消。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，希望文體旅局等與主辦機構協調，及早宣傳及做好售票工作。他期望主辦機構盡量讓更多市民可一睹美斯風采，並讓球隊與青少年互動。

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