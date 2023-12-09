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一簽多行研重開 爭深圳客消費 曾惹水貨客問題 旅界：港承載量現足

【明報專訊】據本報了解，政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，以爭取內地旅客多來香港消費。政府消息人士透露，政府對任何有助推動旅遊發展的措施均持開放態度處理。實政圓桌立法會議員田北辰稱，本港恢復一簽多行須獲中央批准，希望兩地政府能商討具體方案，最理想是爭取明年農曆新年前落實。有旅遊業界人士稱，本港目前有足夠承載量接待內地旅客，不擔心水貨客現象重現，建議「一簽多行」安排日後擴展至大灣區其他內地城市。

田北辰盼農曆新年前落實

田北辰表示支持恢復深圳居民「一簽多行」，據他了解，相關部門曾與深圳當局探討相關建議。他認為，現時港人不時北上消費，料重新開放「一簽多行」，有助便利深圳居民來港消費，期望爭取明年2月農曆新年前落實。

政府當年因應內地居民赴港旅遊人數增多，令本港面對承受力問題，同時衍生水貨客問題，遂於2014年6月向中央政府提出以「一周一行」替代「一簽多行」政策。深圳當局於2015年4月起暫停簽發「一簽多行」，改為簽發「一周一行」，持簽注者每周一至周日只可來港一次。政府發言人當時稱，以2014年旅客數字作基礎，假設旅客訪港模式不變，「一周一行」可減少接近460萬、即約三成「一簽多行」旅客人次，相等於2014年內地旅客總人次約一成。

翻查資料，內地政府2009年為合資格深圳永久居民引入「一簽多行」，即一年期多次入境本港的簽注安排，其後衍生內地人與港人矛盾問題，包括2012年有市民發起「光復上水站」行動，抗議水貨客活動影響北區居民生活。政府其後推出一系列打擊水貨活動措施，舉例2013年實施限制嬰幼兒奶粉出口的「限奶令」。

旅界指通關後水貨客「近絕迹」

料不再蜂擁購物 倡擴灣區城市

旅遊促進會總幹事崔定邦稱若消息屬實，將有助增加內地旅客來港，刺激旅遊相關行業生意。他預計今年本港內地旅客恢復至疫前約六成水平，隨着西九文化區落成，以及有主題公園完成擴建及有數個新商場先後啟用，相信本港有足夠旅遊承載力。他說本港今年初與內地恢復通關後，水貨客現象「近乎絕迹」。他透露近日曾到訪雲南西雙版納，留意到三四線城市仍有兩個本港著名品牌進駐，加上網購盛行，料內地客不用再蜂擁來港購物。他建議港府考慮擴展「一簽多行」至大灣區其他內地城市，並向過夜旅客提供交通優惠「吸客」。

旅遊界立法會議員姚柏良稱，參考本港與內地通關情况，水貨客問題已不存在，相信即使放寬簽注安排，料不會出現昔日現象。他認為現時高鐵往返香港及內地站點增加，本港旅客北上消費方便，惟只有深圳旅客有望享受「一簽多行」政策，故建議政府擴大試點至所有大灣區城市，料可吸引更多高端且過夜客，惠及本港零售、酒店及飲食業。

根據旅發局數字，今年10月訪港內地旅客約270萬人次，較疫前2018年10月約465萬人次，恢復至約42%水平；當中過夜內地旅客約118萬人次，較疫前2018年同期約174萬人次，恢復至約32%水平。

明報記者

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