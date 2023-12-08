指公僕「出政府糧」 陳：係咪都要投票支持？

稱心意卡無名可互借 無監察公僕投票機制

陳國基接受新城財經台訪問時，強調心意卡無名字、身分證號碼等資訊，甚至可以互相借用，無任何監察元素。對於有質疑對公務員構成投票壓力，他形容，「你（公務員）做緊政府工、出緊政府糧，今次係非常重要嘅選舉，我哋係咪都要投票支持，我哋去做（選舉），我自己都不投票，係咪好荒謬呢？」但他強調，投票是責任，沒有監察公務員有否投票的機制；又重申不會為投票率設硬指標，但冀市民踴躍投票，選出最適合自己社區的區議員。

性小眾嘉年華區選同日惹疑

葉劉反問：賽馬日是否也不應辦？

早前有團體質疑大型性小眾嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」與區選同日舉辦是有陰謀，身兼新民黨主席的葉劉淑儀昨為該黨灣仔區候選人黃守東站台時表示，當日舉辦活動無問題，同日亦是賽馬日，反問賽馬日是否亦不應該舉行，她鼓勵市民參加活動後投票。

對於灣仔區選情，葉劉淑儀稱競爭激烈，同區候選人有「最大黨代表」、現任議員及藝人。黃守東先後獲多名工聯會前任及現任立法會議員站台，被問到估計能從工聯會「過票」多少至黃，她說與工聯會合作暢順，難以估計能「過票」多少，視乎候選人有多努力爭取其支持者的選票。同區候選人包括民建聯穆家駿、自由黨宋芝齡、李文偉及李碧儀。

（區議會選舉）