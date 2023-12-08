指內地經濟問題為由降級無理 陳國基批降評級「抹黑香港」 葉劉稱穆迪專業

林健鋒籲穆迪棄「有色眼鏡」

穆迪指《港區國安法》的實施及選舉制度變更，令跨國企業對香港失去信心，陳國基接受新城電台訪問稱不認同上述說法，指美西方一直找機會抹黑香港及內地，目的是透過香港遏制內地發展，並反問內地與很多國家有貿易關係，何不同時下調其他國家的評級。他又稱政府成功招商引資，若無法保障國家安全，發展經濟及改善民生均會淪為空談，形容完善選舉制度、國安法及《基本法》23條本地立法是「防盜」設施，避免賊人在港搗亂。

行會成員兼經民聯副主席林健鋒昨出席該黨長者安老問題研究報告記招時，批評穆迪下調本港評級的做法是唱反調，他說香港自復常以來舉辦多項國際盛事，亦有不少外地來港工商界人士稱對本港充滿信心，冀穆迪不要以「有色眼鏡」看待本港前景。

周庭稱國安提供悔過書範本

另外，身在加拿大讀碩士並表明「棄保」的前香港眾志副秘書長周庭，曾提及8月在本港國安人員陪同下到內地參觀改革開放展覽，以及被要求寫「悔過書」。近日她接受法新社訪問，提到國安人員先提供悔過書的範本，她只需將文字手抄出來，內容包括就她曾參與民主運動表達悔意，她想改變其人生並專注日後在加拿大的將來。對於周庭棄保，陳國基昨出席活動後表示，鄙視逃避責任還要在外唱衰香港的人，指只有違法的人，才認為國安法不好。葉太出席選舉活動後則表示非常遺憾及失望，形容周「蠱惑」，又稱社會一直有聲音望政府寬大處理因反修例運動被檢控的年輕人，惟今次事件會連累其他被檢控的年輕人。