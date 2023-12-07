新思維為無黨者助選 盼增社福議題有心人

狄志遠透露，一直在將軍澳從事地區服務的新思維副主席崔定邦，會以個人名義支持新民黨候選人陳志豪，已向黨申請並獲批准。

稱難要求候選人撐政改

狄昨日說，他已支持中區候選人、宗教界選委謝戰及深水埗西候選人胡詩韻。他表明不會支持建制大黨，主要協助理念相近的無政黨者，冀更多人在區議會關注社福議題。至於會否要求候選人支持政改，他承認比較困難，「如果要求盡快落實雙普選，我相信無一個候選人會願意承諾，這樣就是拒人於千里之外」。他強調與個別候選人合作背後沒有任何交易，「很單純是幫手」。

另外，政府將於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學設立「鄰近邊境投票站」，方便身在內地的選民返港投票。選民事務處公布共收到12,976名選民申請，佔3.8萬個名額約三分之一。

入境處表示，投票日將彈性調配人手，加開櫃枱及通道疏導人流、車流，方便選民回港投票。入境處長郭俊峯前日與澳門治安警察局長會面，稱為確保區選當日出入境人流暢順，兩地出入境部門將緊密聯繫，加快處理香港居民證件過期或遺失個案。

區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）