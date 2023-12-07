陳國基：不會要求公僕出示心意卡證投票 政制局：每張成本少於1元

麥美娟：法例保障毋須交代

本報昨向政制及內地事務局查詢心意卡的印製數目及開支，當局表示心意卡仍在付印，具體數量及成本有待計算，每張卡成本少於1元；全港派發的心意卡均相同，沒有差別及編號。按全港逾433萬名選民推算，總成本最高約433萬元。對於1998年立法會選舉派發紀念卡曾引起質疑是誘使選民投票等，當局稱派發心意卡無其他目的，不擔心造成負面影響，「無需凡事過度猜想，以免對社會造成不必要的影響」。

麥美娟昨出席鄉議局「撐區選大會」後見記者，表示本港法例十分健全，保障選民毋須向其他人交代有否投票。被問到如有政府部門或公營機構以心意卡作為投票憑證可否接受，她重申選舉法例已規管要求他人交代有否投票的行為，若有人懷疑涉及違法行為，可向選舉處投訴。根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，任何人藉選民登記冊或其他方式，向他人透露某人是否已申領選票或投票，即屬犯罪。

陳國基昨接受港台訪問時稱，不會要求公務員出示心意卡證明有否投票，強調全部心意卡一式一樣，沒有姓名或身分證號碼；認為心意卡不會對公務員投票造成壓力，稱旨在感謝選民投票，無其他目的，冀社會別以「陰謀論」思考。

各界積極鼓勵選民投票，有商界議員稱未聞有企業要求員工匯報有否投票。經民聯地產及建造界議員龍漢標認為投票是公民責任，惟地產建設商會不會要求會員匯報有否投票，「（投票）完全是個人決定」。分別是中國太平保險及交銀國際控股管理層的議員陳沛良及譚岳衡均表示，主要在內部鼓勵員工投票，不會要求「打卡」。

劉智鵬：大學氛圍難強制要求投票

學界方面，嶺大日前發信籲大學成員投票。嶺大協理副校長、立法會選委界別議員劉智鵬說，不會透過心意卡了解教職員有否投票，稱大學氛圍難以強制要求職員投票。「同事是較獨立的學者，也沒法子捉到他（投票）。」教育界議員朱國強稱，未見學界在投票日前夕辦活動令家長學生留港，未聞有學校要求教師投票後「打卡」。

立法會主席梁君彥昨在立法會會議期間見傳媒，籲選民、立會秘書處職員、議辦職員投票。他說不會要求秘書處職員投票後「打卡」。

（區議會選舉）