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看齊內地 穆迪降港評級展望至負面 指國安法改選制有迹象削弱自治 政府：立法增外界信心

【明報專訊】國際評級機構穆迪（Moody's）周二將中國的信用評級展望由「穩定」調低為「負面」，昨日將香港的主權評級展望同樣由「穩定」調低為「負面」。該行稱隨着港陸在政治、機構、經濟及金融的聯繫日益緊密，當內地的信用展望調低，意味也要調整香港的信用評級展望，並特別提及《港區國安法》實施及改變選舉制度，有迹象自治程度削弱。政府昨晚發稿表示不同意穆迪最新決定，稱國安法實施有助增強外界對香港信心。

2020年將主權評級降至第四級

穆迪除對香港信用評級展望調整之外，給予香港長期發行人及優先無抵押評級及優先無抵押中期票據評級，分別維持在Aa3及Aa3暫定評級不變。在此之前，穆迪於2017年5月將香港的主權評級由Aa1第二高級別，降至Aa2第三高級別。繼而因應社會運動持續，將香港的信用評級展望由「穩定」轉為「負面」；至2020年1月將香港的主權評級再降一級至Aa3第四級，將信用評級展望轉回「穩定」。最終事隔逾3年，穆迪將香港的信用評級展望，調整回2019年社運期間的「負面」。

稱隨內地增長趨弱潛在風險現穆迪：兩地強聯繫影響港經濟

該行解釋，儘管香港在財政上有區隔，繼續支持其信貸評級比中國高一級，但陸港在機構上及政治上的聯繫，已成為評估香港信用風險的關鍵元素；隨着香港實施國安法及改變選舉制度，有迹象顯示香港的政治及司法機構自治程度削弱，該行預期香港的政治、機構及經濟決策進一步逐漸受侵蝕；陸港的經濟及金融強聯繫，也會隨着中國經濟增長逐漸轉弱及潛在的金融風險出現，影響到香港經濟，恐令香港的地區經濟及金融樞紐的擴充進一步放慢，最終令港府用於提高公共開支去支持經濟發展的財政緩衝手段削弱。

業界料不會觸發發債融資成本升

儘管穆迪調整香港信用評級展望，港匯在公布後未受影響。星展香港環球市場策略師李若凡表示，從市場反應可見，投資市場關注人民幣走弱多過穆迪將香港信用評級展望調低。由於今次穆迪沒有調低投資評級，她說：「不會觸發發債融資成本上升，只對市場情緒有少許短暫影響」。

政府引IMF報告「肯定中心地位」

政府昨晚發稿，不認同穆迪將香港信用評級展望調低的決定，並稱香港與內地這些聯繫是香港長遠發展的優勢，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。政府進一步反駁稱，《港區國安法》的實施終止了混亂局面和嚴重暴力事件，恢復了穩定並增強了外界對香港的信心，使香港能夠迅速恢復正常運作並重回發展的正軌；而香港的境外企業數目保持在約9000間的穩定水平，在今年11月，香港銀行體系的存款總額達到約2萬億美元，比國安法實施前增長約10%。

政府又引用國際貨幣基金組織（IMF）5月的評估報告，再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位同時，亦稱政府正積極鞏固香港國際金融中心的地位，增強經濟發展動能和競爭力。

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相關字詞﹕國際貨幣基金組織 李若凡 星展 穆迪

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