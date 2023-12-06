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帖文涉煽動杯葛區選 居海外黃世澤被通緝

【明報專訊】身在海外的前網台節目主持黃世澤，早前在社交平台發布直播影片和帖文，內容涉煽惑他人杯葛今屆區議會選舉，正被廉政公署通緝。此外，38歲男子涉在facebook轉載黃世澤的帖文，昨被解往粉嶺裁判法院提堂，控以違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，獲准保釋至明年1月15日再訊，以待辯方索取文件。

涉轉載男子保釋候訊

被告文榮鋒（38歲）報稱電腦程式員，被控一項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為」罪。控罪指出，被告今年10月31日至12月4日期間，於「Sam Man」名下facebook帳戶展示一篇日期為今年10月31日的帖文，煽惑另一人在今年區議會一般選舉不投票。

控方稱已準備好答辯；辯方大律師邱治瑋申請將案押後6周，以待被告索取文件和法律意見。署理主任裁判官鄭念慈將案押後至明年1月15日，並批准被告以5000元現金保釋，其間不准離港、須居於報稱地址，另若更改住址，須於24小時內通知廉署。

廉署發新聞稿表示，被告轉載的文章，原由黃世澤（45歲）在兩個社交媒體平台發布，帖文附有一條連結，內容為黃世澤煽惑他人在區議會選舉不投票的直播影片。廉署表示，黃世澤面對3項控罪，即在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票的非法行為，他涉分別在3個社交媒體平台展示相關的一段影片及兩則帖文。

廉署表示，黃世澤已於2017年12月離開香港，裁判法院已簽發手令通緝他歸案。廉署指出，選舉條例具域外管轄權，適用於一切與選舉有關行為；任何人公開呼籲他人杯葛選舉，會觸犯選舉條例第27A條，一經定罪，最高判監3年及罰款20萬元。

【案件編號：FLCC2049/23】

（區議會選舉）

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 通緝令 投白票 廉政公署 選舉（舞弊及非法行為）條例 區議會選舉

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