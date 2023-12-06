「邊境票站」暫1.1萬登記 總額三成

「沒設指標」 選管會不認同登記少

政府昨起在北角、觀塘、大埔及屯門設4個模擬票站，至周五（8日）結束。陸昨到當中的北角社區會堂視察，他提醒市民勿誤信網上謠傳「雙議席投兩票」，澄清地方選區選民只可投選一名候選人。

被問到煽惑他人不投票的網上帖文近日有否增加，他說沒有個案詳情，執法部門會調查。至於政府早前提及將與選管會成立專責小組，於投票日澄清不實選舉消息，陸昨稱因「保安理由」未能提供小組組成、負責工作等資訊。

另外，陸昨午主持危機管理委員會首次會議，由不同政府部門就惡劣天氣、危害公眾健康或安全等可能影響選舉事宜，向選管會提供意見。陸說，選管會和各有關政策局和部門正積極籌備選舉，做好安全預案和應變計劃，危機管理委員會將在投票日密切監察，並處理因不同事故而令選舉受影響的情况。

（區議會選舉）