心意卡「感謝」投票 打卡位留念 公僕工會有憂添壓有不憂 政府：不要求投票後證明

周六大匯演今起派票

「區選繽紛日」將於周六（9日）舉行，焦點活動是當晚於西九文化區舉辦大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，除現場表演外，灣仔海濱及沙田公園亦會轉播，另有7間電子傳媒聯播，門票今日起在逾20個民政諮詢中心免費派發（見表3）。李家超昨在行政會議前見記者稱，近日選舉氣氛愈見熾熱，鼓勵選民當日早點投票，例如飲完早茶或午餐後投票，他當日早上亦會與太太前往投票。

有工會不信為識別 有稱「估到的招數」

對於政府向選民派發心意卡，梁籌庭形容是「估計到的招數」，認為政府期望公務員以身作則投票是無可厚非，惟以往選舉政府都未有連番呼籲公務員投票，從無投票壓力，但今次會內執委及理事已明確感受到「投票壓力」，與政府高調呼籲投票有關。彭禮輝則不認同派發心意卡會帶來壓力，又說身邊未有同事反映因政府連番呼籲投票而感壓力，亦無聽聞需展示心意卡的做法，形容即使有聲音稱「有壓力」，也可能是茶餘飯後的玩笑。

公務員事務局回覆查詢時重申，公務員有責任支持和落實政府就區議會選舉制訂的政策，應以身作則在區選投票，而心意卡的用意是感謝包括公務員在內市民的支持，並希望與市民一起努力共建美好社區，有關安排純為與民同樂，增加大家對重塑後區議會以至區選的關心和關注。

社署發指引 接載長者禁展示宣傳品

另外，社署資助長者中心一筆過2萬元用於便利會員投票措施，署方回覆本報表示，截至12月4日，約180間長者中心提交申請，署方已向參與的非政府機構發出指引，提醒任何便利措施均須符合相關選舉法例等。

根據指引，社福機構董事會、管理層、長者中心職員和義工若以其他身分支持某候選人、參與選舉活動和助選等，不得參與便利會員投票措施；長者中心、接載長者的交通工具亦不得張貼、展示或派發任何候選人宣傳品（見表1）。李家超昨表示，安排車輛接載選民投票是協助他們行使公民責任，強調安排不會影響選民投票意願。他說，任何人若煽惑他人投廢票或不投票都會觸犯選舉法例，執法部門尤其是廉政公署一定會嚴打。

僅提供交通沒誘投某人 選管會稱容許

選管會主席陸啟康昨表示，選舉法例列明任何人不能提供利益誘使投票予某一候選人，但若只提供交通工具而沒有誘使投票予某一候選人是「容許的」，相信有關長者中心會遵守，強調若收到投訴會跟進。

明報記者

（區議會選舉）

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