心意卡「感謝」投票 打卡位留念 公僕工會有憂添壓有不憂 政府：不要求投票後證明

【明報專訊】區議會選舉周日（10日）舉行，繼選舉日前夕將舉行「區選繽紛日」等活動營造氣氛，政府昨日宣布，選民投票後會獲派發一張心意卡，票站旁則設「打卡位」供拍照留念，強調用意是感謝市民支持。政府官員連日呼籲公務員投票，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭關注，派發心意卡或為公務員投票與否添加壓力；香港高級公務員協會主席彭禮輝則不認同措施會被用作識別有否投票，相信不會帶來壓力，強調投票是「私隱的事」。公務員事務局回覆稱，不會要求公務員投票後作任何形式的申報或證明，政府不會亦無法監察公務員有否投票。
周六大匯演今起派票
「區選繽紛日」將於周六（9日）舉行，焦點活動是當晚於西九文化區舉辦大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，除現場表演外，灣仔海濱及沙田公園亦會轉播，另有7間電子傳媒聯播，門票今日起在逾20個民政諮詢中心免費派發（見表3）。李家超昨在行政會議前見記者稱，近日選舉氣氛愈見熾熱，鼓勵選民當日早點投票，例如飲完早茶或午餐後投票，他當日早上亦會與太太前往投票。
有工會不信為識別 有稱「估到的招數」
對於政府向選民派發心意卡，梁籌庭形容是「估計到的招數」，認為政府期望公務員以身作則投票是無可厚非，惟以往選舉政府都未有連番呼籲公務員投票，從無投票壓力，但今次會內執委及理事已明確感受到「投票壓力」，與政府高調呼籲投票有關。彭禮輝則不認同派發心意卡會帶來壓力，又說身邊未有同事反映因政府連番呼籲投票而感壓力，亦無聽聞需展示心意卡的做法，形容即使有聲音稱「有壓力」，也可能是茶餘飯後的玩笑。
公務員事務局回覆查詢時重申，公務員有責任支持和落實政府就區議會選舉制訂的政策，應以身作則在區選投票，而心意卡的用意是感謝包括公務員在內市民的支持，並希望與市民一起努力共建美好社區，有關安排純為與民同樂，增加大家對重塑後區議會以至區選的關心和關注。
社署發指引 接載長者禁展示宣傳品
另外，社署資助長者中心一筆過2萬元用於便利會員投票措施，署方回覆本報表示，截至12月4日，約180間長者中心提交申請，署方已向參與的非政府機構發出指引，提醒任何便利措施均須符合相關選舉法例等。
根據指引，社福機構董事會、管理層、長者中心職員和義工若以其他身分支持某候選人、參與選舉活動和助選等，不得參與便利會員投票措施；長者中心、接載長者的交通工具亦不得張貼、展示或派發任何候選人宣傳品（見表1）。李家超昨表示，安排車輛接載選民投票是協助他們行使公民責任，強調安排不會影響選民投票意願。他說，任何人若煽惑他人投廢票或不投票都會觸犯選舉法例，執法部門尤其是廉政公署一定會嚴打。
僅提供交通沒誘投某人 選管會稱容許
選管會主席陸啟康昨表示，選舉法例列明任何人不能提供利益誘使投票予某一候選人，但若只提供交通工具而沒有誘使投票予某一候選人是「容許的」，相信有關長者中心會遵守，強調若收到投訴會跟進。
明報記者
（區議會選舉）
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