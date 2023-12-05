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要聞

2800萬iPhone「劫案」 3人涉自編自導

【明報專訊】上周五（1日）兩名巴基斯坦裔物流公司職員於機場提貨後，聲稱途經葵涌下車買食物時被兩刀賊挾持，掠去43箱價值逾2800萬元的iPhone，運載貨物的客貨車其後被發現於錦田焚毁；警方經調查後相信案件涉「自編自導」，在翌日（2日）拘捕物流公司兩職員及其僱主，涉嫌串謀盜竊。被盜去貨物下落仍有待追查。

上周五晚11時許，多人報案指錦田水尾村附近路旁一輛客貨車起火，消防將火救熄後認為起因有可疑。接近同一時間，保安報案指元朗丹桂村有兩男遇劫輕傷；救護車到場將兩人送院。兩名傷者分別為22歲司機及30歲運輸工人，他們早前在機場提取43箱iPhone，準備送往觀塘一間公司。兩人聲稱客貨車途經葵涌打磚坪街公廁外，運輸工人下車買食物，當他返回車上時，兩名非華裔男子持刀出現，威脅要按他們指示駕駛貨車；車輛駛至不知名貨倉，再多兩男出現，將該批貨搬走；兩人指續被挾持將車駛至丹桂村一碎石路，被趕下車毆打，賊人駕車逃去。警方初步相信兩案有關，當時暫列非法禁錮、行劫及縱火，合併交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，並追緝4名與案有關男子。

惟警方調查後懷疑有人虛報遇劫，上周六在荃灣拘捕兩名訛稱遇劫的職員及其34歲僱主，3人均為持有本港身分證的巴基斯坦裔男子，涉嫌串謀盜竊被捕，由探員帶署扣查，交新界南總區販運人口調查隊跟進，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

相關字詞﹕串謀盜竊 遇劫

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