港去年409宗感染 較高峰跌四成 聯國盼港用科技優勢 與內地助全球殲愛滋

電子診症助非洲接觸偏遠病人

莫易睿昨接受本報訪問稱，現時非洲的愛滋病感染率仍有3.2%，與全球的0.7%有很大差距，又強調「不終結愛滋病的成本高於終結愛滋病」，只要有地區仍有愛滋病感染，全世界都面臨愛滋病威脅，希望中國可協助發展中地區抵抗愛滋，尤其是非洲。他續稱香港是「科技中心」，可提供高科技解決方案，如電子診症工具，協助非洲國家接觸到更多生活在偏遠地區的病人。

出席活動的世衛榮譽總幹事陳馮富珍，提及世衛工作經歷讓她意識到貧富懸殊嚴重影響全球公共衛生，發展中國家的人民仍未能享受到醫療衛生的進步，愛滋病管理的地區懸殊便是一個例子。她呼籲國際合作，共同探討從公共衛生、醫院、臨牀等方面抗擊愛滋。

信2030前港可結束愛滋威脅

梁智鴻：治療方法需有突破

政府早前響應聯合國愛滋病規劃署目標，提出2030年前結束愛滋病對本港公共衛生的威脅。香港愛滋病基金會主席梁智鴻相信可實現目標，又說未來7年需完成許多工作，包括在疫苗、治療方法上取得科學突破。

港大愛滋病研究所所長陳志偉說，近年人類見證許多新科技的出現，如mRNA疫苗成功研發，相信新科技亦可促進預防及治療愛滋病。

論壇分為8節，包括四大地區愛滋病現况、治療新趨勢等。梁智鴻強調，歧視是對抗愛滋病的最大阻礙，指有病人因懼怕歧視而不敢尋求治療，希望透過論壇減少愛滋病污名化。