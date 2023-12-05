港去年409宗感染 較高峰跌四成 聯國盼港用科技優勢 與內地助全球殲愛滋

【明報專訊】一連兩日的「第七屆京港澳台四地愛滋病論壇」昨日在本港開幕，以「終結歧視，就在今天」為主題。副醫衛局長李夏茵提到，香港去年新增409宗愛滋病感染個案，較2015年高峰725宗下跌約四成。聯合國愛滋病規劃署駐華辦事處主任莫易睿稱讚本港在降低愛滋病感染率的成效，又形容香港是一個「窗口」，應發揮「科技優勢」，與內地一同協助全球結束愛滋病對公共衛生的威脅。
電子診症助非洲接觸偏遠病人
莫易睿昨接受本報訪問稱，現時非洲的愛滋病感染率仍有3.2%，與全球的0.7%有很大差距，又強調「不終結愛滋病的成本高於終結愛滋病」，只要有地區仍有愛滋病感染，全世界都面臨愛滋病威脅，希望中國可協助發展中地區抵抗愛滋，尤其是非洲。他續稱香港是「科技中心」，可提供高科技解決方案，如電子診症工具，協助非洲國家接觸到更多生活在偏遠地區的病人。
出席活動的世衛榮譽總幹事陳馮富珍，提及世衛工作經歷讓她意識到貧富懸殊嚴重影響全球公共衛生，發展中國家的人民仍未能享受到醫療衛生的進步，愛滋病管理的地區懸殊便是一個例子。她呼籲國際合作，共同探討從公共衛生、醫院、臨牀等方面抗擊愛滋。
信2030前港可結束愛滋威脅
梁智鴻：治療方法需有突破
政府早前響應聯合國愛滋病規劃署目標，提出2030年前結束愛滋病對本港公共衛生的威脅。香港愛滋病基金會主席梁智鴻相信可實現目標，又說未來7年需完成許多工作，包括在疫苗、治療方法上取得科學突破。
港大愛滋病研究所所長陳志偉說，近年人類見證許多新科技的出現，如mRNA疫苗成功研發，相信新科技亦可促進預防及治療愛滋病。
論壇分為8節，包括四大地區愛滋病現况、治療新趨勢等。梁智鴻強調，歧視是對抗愛滋病的最大阻礙，指有病人因懼怕歧視而不敢尋求治療，希望透過論壇減少愛滋病污名化。