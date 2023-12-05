鍾南山：肺炎支原體毋須擔心

何大一料不會如新冠爆發

袁國勇：成人有抵抗力

鍾南山昨稱，近日北京兒童醫院門診1000宗求診中，約兩至三成為肺炎支原體，但以往無相關統計數據，難言爆發情况是否高於往年。他不認同該菌抗藥情况嚴重，若使用完整劑量仍有效治療。

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇引述港大深圳醫院數據稱，內地肺炎支原體感染於今年4至5月開始上升，當時核酸檢測陽性率不足一成，至10月升至近35%，11月回落至約28%，或是出現平台期或高位回落。他說該菌潛伏期長、為兩至三周，且需長時間接觸才會感染，又說內地感染以兒童為主，因過去3年防疫措施所致，反映成人對該菌有抵抗力、即並非新發傳染病。

至於其他上呼吸道感染，鍾南山說內地僅約1%個案屬「多發感染」，即同時感染新冠和流感，病情會較嚴重但不常見，又說內地模型推算新冠病毒株XBB.1.9、XBB.1.16及XBB.1.22傳染力較強，致病性卻不強，而現時長者感染新冠最嚴重並非引起肺炎，而是加劇心血管及腦血管等疾病，呼籲長者及免疫力弱者接種一劑XBB mRNA疫苗作加強劑。

政府已購入復必泰XBB.1.5疫苗，首批約10萬劑上月底抵港，將優先提供予長者及院舍院友，本月將公布接種安排。