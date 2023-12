何大一表示,在美國進行與中國有關的事務(anything that has to do with China)均須接受檢查及審查,有時亦需取得批准,或影響科研進度。他稱樂見中美關係近期轉佳,亦認為民間有責任領導應對疫情相關研究。

聯盟候任主席、港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱,「微生物沒有國界,政府才有國界」,若不成立聯盟是無法對症下藥,強調作為科學家「不想這些(政治),科學家就是應該做科學」。清華大學醫學院教授張林琦說,醫療健康研究必須依靠合作,若不合作是無法擊敗疫情,期望聯盟可作為榜樣,讓世界明白有關方面必須共同合作。