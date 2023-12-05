港偕4地專家結盟加強控疫 袁國勇何大一牽頭 盼減下次大流行封城機率

袁任主席 成員包括鍾南山

聯盟成員來自中國、美國、新加坡和澳洲共6間研究機構或學府，包括廣州國家實驗室教授鍾南山（見表）。聯盟將分享新發傳染病源頭信息、就研究材料和試劑資訊交流，並會共同申請資助展開研究等，目標包括運用快速分子測試作早期預警、反應和控制措施，及運用中和抗體等在最短時間內生產疫苗供全球使用。

聯盟目標透過早期防控，減低下次疫情封城機率，毋須關閉學校、工作場所及交通系統，並防止醫療服務癱瘓，以維持正常生活。

分享信息研究 最短時間產疫苗

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇稱，人口增長、環球航空旅遊及都市化等令流行病惡化，現時透過航空環球一圈為時少於24小時、即少於大部分上呼吸道病毒的潛伏期，致更易傳播。他說下次疫情大可能由接觸野生動物引起，而全球暖化導致極端天氣，令人口遷移至野生動物棲息地，增加人畜接觸，蚊子增加亦可引致蚊媒疾病。

至於如何減低下次疫情風險和傷害，袁說聯盟將利用蝙蝠及人類的類器官測試哪些病毒有動物傳人風險，再研製快速多重分子檢測，並建議在邊境及醫療場所監測，例如若入境者發燒應立即檢測，及早攔截和應變。

美國哥倫比亞大學醫學中心教授何大一說，最關注流感及冠狀病毒等透過呼吸道人傳人的病毒，而應對疫情牽涉廣闊範疇，需不同專家合作。

袁國勇向本報補充，與以往合作相比，成立聯盟可推動持續、跨層次及跨專科研究，未來首要研究變種風險較大的流感及冠狀病毒，其次是副黏液病毒及腸病毒，亦會研究蟲媒病毒如寨卡及布尼亞病毒。他說聯盟研究涵蓋病毒傳播、與宿主的相互作用、診斷測試等，將來有望研發疫苗及抗病毒藥。

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