明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

稱國安要求返大陸才可留學 9月赴加 周庭棄保不返港

【明報專訊】2020年涉違《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被捕的前香港眾志成員周庭，事後獲准保釋，至今未被起訴。周庭昨晚在Instagram發文聲稱，今年7月獲准到加拿大多倫多升學，9月中赴當地，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。本報向警方查詢，正待回覆。

本報向警查詢 正待回覆

昨天27歲生日的周庭在帖文中稱，她7月初獲「國安」告知，如她想到加拿大升學，「還有一個條件：『跟我哋返一次大陸』」，由警務處國安處人員陪同到內地，會安排和她申請回鄉證及到深圳一日，完成行程後便會把護照交還給她，她只需在大學假期時回港報到便可；她續稱，8月在5名香港國安人員「陪同」下到內地，行程包括參觀改革開放展覽，了解中國及共產黨發展等。本報未能求證到有關說法；本報昨晚向警方查詢有否安排及參與上述參觀行程、警方有否向周庭提出要求或達成某種協議要求她到內地，以換取交還護照，正待回覆。

周庭稱原定本月底要回港，就國安法案件向警方報到，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、其生理和心理健康，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。她又透露自己患了驚恐症、抑鬱症等，今年「是我的情緒、身體最差的一年」。

2019年6月21日包圍警總案，周庭承認煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結兩罪，被判囚10個月，她前年6月刑滿出獄後沒再公開露面，出獄後仍要遵守國安法案件的擔保條件，包括定期報到和護照被沒收。周庭曾活躍於社運，曾任學民思潮發言人及香港眾志副秘書長，兩組織均已解散。

相關字詞﹕警方 國安 港區國安法 周庭

上 / 下一篇新聞