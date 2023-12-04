稱國安要求返大陸才可留學 9月赴加 周庭棄保不返港

本報向警查詢 正待回覆

昨天27歲生日的周庭在帖文中稱，她7月初獲「國安」告知，如她想到加拿大升學，「還有一個條件：『跟我哋返一次大陸』」，由警務處國安處人員陪同到內地，會安排和她申請回鄉證及到深圳一日，完成行程後便會把護照交還給她，她只需在大學假期時回港報到便可；她續稱，8月在5名香港國安人員「陪同」下到內地，行程包括參觀改革開放展覽，了解中國及共產黨發展等。本報未能求證到有關說法；本報昨晚向警方查詢有否安排及參與上述參觀行程、警方有否向周庭提出要求或達成某種協議要求她到內地，以換取交還護照，正待回覆。

周庭稱原定本月底要回港，就國安法案件向警方報到，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、其生理和心理健康，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。她又透露自己患了驚恐症、抑鬱症等，今年「是我的情緒、身體最差的一年」。

2019年6月21日包圍警總案，周庭承認煽惑他人參與未經批准集結及參與未經批准集結兩罪，被判囚10個月，她前年6月刑滿出獄後沒再公開露面，出獄後仍要遵守國安法案件的擔保條件，包括定期報到和護照被沒收。周庭曾活躍於社運，曾任學民思潮發言人及香港眾志副秘書長，兩組織均已解散。