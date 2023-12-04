康署拒供下架書清單總數 申訴署裁本報投訴不成立

指認同披露書單或損「護國安」

對於康文署提出，憂慮披露下架總數或引致外界誤解複檢圖書的規模、損害部門有效運作，申訴署則提醒，「從良好公共行政的角度而言，政府應該做的並非對此秘而不宣，而是在提供資料的同時作出相關解說」。不過，康文署提出「內部評估」指披露或令外界惡意詆譭國安法落實的解釋，申訴署稱不會加以評論，但認為康文署可基於內部評估拒絕披露資料。

康文署在回覆申訴署調查時說，披露下架書名單，可能導致其他人「惡意廣泛傳播」涉違國安法而檢視的書。申訴署認同，披露書單確有可能發生導致損害維護國家安全，並認為根據《公開資料守則》，不一定證明造成實質傷害，預期造成傷害已足夠。

康文署認為披露下架圖書數目，可能引致外界對複檢規模錯誤印象，「有可能被惡意詆毁和污衊抹黑《香港國安法》和《香港國安法》的落實，從而破壞香港特區社會繁榮穩定」。申訴署說，內部評估涉落實國安法判斷，不會加以評論，但認為評估屬實，可根據《公開資料守則》影響治安或國家安全條款，拒絕披露資料。

稱康署對傳媒回覆「有缺失」

此外，傳媒要求逐項查詢下架書的資料，康文署只以一次過方式概括《守則》中的理由。申訴署表示，康文署並無就每項拒絕提供的資料，逐一說明根據《守則》條文考慮，未完全符合《守則》要求。申訴署認定康文署處理有「缺失」，建議署方加強培訓，確保職員充分掌握《公開資料守則》及「詮釋和應用指引」。