康署中小學徵文賽 「曾或危國安」可DQ 家長須加簽 議員籲律政司予各部門清晰指引

明報記者 林勵

澳門深圳同期比賽無提國安要求

張欣宇：新守則令家校不知所措

粵港澳同時就閱讀日舉辦文學創作比賽，翻查澳門及深圳多個區份的閱讀日創作比賽細則，均無提及版權以外的法律或國家安全要求。立法會議員張欣宇認為，本港當局在作文比賽條款中煞有介事，對比2023年比賽守則，2024年比賽守則反而令學校及家長不知所措，「今時今日香港，小學生中學生點可能曾經違反國安法？」他建議律政司予部門清晰指引，而類似指明曾經違《港區國安法》者而作出的限制條款，應只在公職或公帑採購等規程上應用，對中小學生的活動應注重教育及正向培育。

上年度增「可能危國安可DQ」條款

康署：隨社會環境轉變檢視更新

本報去年報道「2023年世界閱讀日創作比賽」加入國安條款，當時條款表明若主辦機構有合理理由認為參賽者及其作品「可能構成危害國家安全罪行或不利於國家安全」，可取消資格。

當局2024年度同類比賽，再修訂比賽守則中的國安條款，指明對象由參賽者及其作品改為參賽者；有別於判斷行為會否直接「可能構成」罪行或不利國安，新條款表明若參加者的行為或活動「可能導致或構成發生」（cause or constitute the occurence）國安罪行或不利國安，亦可取消資格。細則表明中英文若有歧異，以英文本為準。對比上年度守則，新守則加入主辦機構「可全權更改參賽細則和參賽守則及規例」字眼，毋須獲參賽學校及參賽者同意。版權安排上，參賽者一旦參賽，將放棄作品的「精神權利」、即時生效。據知識產權署網頁解釋，精神權利即保障獲確認為作品作者，以及作品免受貶損的權利。

參賽即放棄作品「精神權利」

康文署回覆查詢時說，隨着社會環境轉變，公共圖書館會不時檢視和更新各項推廣活動安排，如世界閱讀日創作比賽參賽辦法和守則，以進一步確保在處理參賽作品作公眾閱覽時符合相關條例規定。被問近3年未舉辦的文學創作獎及雙年獎，再辦時比賽細則會否仿效今次改動，署方回覆指兩獎檢討工作正進行，會適時公布活動安排。

圖書館主任協會：條款不違推動閱讀

參與舉辦中小學創作比賽的香港學校圖書館主任協會，會長黃毅娟說守則由主辦機構決定，協會沒左右內容，加上參賽是校本決定，自己這幾年都沒細看規則。她稱現時很多場合都提及國安法要求，知道是政府、社會的要求，部分家長有顧慮可能未必讓子女參賽，但老師會從鼓勵學生閱讀角度思考，相信條款不違反推動閱讀之目的。

本報上周以市民身分向公共圖書館查詢，職員主動提醒參賽表格有法律效力，尤其是國安法下有法律責任。

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