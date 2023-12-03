佛教醫院八旬病人血壓計膠喉纏頸亡 警列自殺

病人近月曾言想自殺

佛教醫院表示已就事件報警，會全力配合警方調查，個案轉交死因裁判官跟進。警方昨回覆本報查詢稱，昨接獲醫院職員報案，案件由黃大仙警區雜項調查隊繼續跟進。

據了解，死者姓梁，患有多種長期病患，包括高血壓、腎病、膽管發炎、前列腺症等，需以輪椅代步、進食流質食物及定時服藥，早前拒絕於伊利沙伯醫院繼續接受治療，因此轉送佛教醫院作全人醫療護理，近月曾數次向家人表示因患病而不開心，希望了結生命。

事發前15分鐘巡查

「正睡覺無異樣」

佛教醫院昨傍晚發稿表示，涉事83歲男病人上周三（11月29日）被送往該院內科及老人科病房留醫，臨牀情况穩定，醫護人員昨凌晨1時20分巡查病房時，男病人正睡覺，無異樣；15分鐘後病人被發現血壓計接駁喉纏繞頸部，失去意識。醫護人員立即移除接駁喉並搶救，院方亦通知病人家屬，男病人延至凌晨2時47分離世（見表）。據悉，綑繞男病人頸部的膠喉是接駁至病牀旁的生命迹象監測機。

佛教醫院表示對事件感難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助。院方表示，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，並即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器的位置，同時加強巡查，以避免類似事件再發生。

林哲玄料不涉醫護程序失誤

彭鴻昌表示，醫護人員一般會視乎病人情况定期巡查，例如每2小時或4小時為病人量血壓等，其餘時間亦會有醫護人員出入病房，認為醫護在15分鐘前巡邏過沒發現不妥，難言涉及醫護人員疏忽。

林哲玄表示今次事件令人難過，認為應不涉醫護程序失誤，日後若要檢討，可檢視醫療物品的擺放位置，例如考慮將「可能引致事故的器材」放在護士站的當眼處，並兼顧器材是否方便緊急使用，以及加強關顧病人精神健康。