明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

佛教醫院八旬病人血壓計膠喉纏頸亡 警列自殺

【明報專訊】佛教醫院一名患末期腎衰竭及肺炎的83歲男病人，昨被發現血壓計接駁喉纏繞頸部，失去意識，經搶救後不治。院方表示，在接駁喉纏頸前15分鐘，病人無異樣，已就事件報警，並即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器位置。警方表示案件暫列作「自殺」，由黃大仙警區雜項調查隊繼續跟進。社區組織協會幹事彭鴻昌及醫療衛生界立法會議員林哲玄相信，事件不涉醫護程序失當；林另促請加強關顧病人精神健康。

病人近月曾言想自殺

佛教醫院表示已就事件報警，會全力配合警方調查，個案轉交死因裁判官跟進。警方昨回覆本報查詢稱，昨接獲醫院職員報案，案件由黃大仙警區雜項調查隊繼續跟進。

據了解，死者姓梁，患有多種長期病患，包括高血壓、腎病、膽管發炎、前列腺症等，需以輪椅代步、進食流質食物及定時服藥，早前拒絕於伊利沙伯醫院繼續接受治療，因此轉送佛教醫院作全人醫療護理，近月曾數次向家人表示因患病而不開心，希望了結生命。

事發前15分鐘巡查

「正睡覺無異樣」

佛教醫院昨傍晚發稿表示，涉事83歲男病人上周三（11月29日）被送往該院內科及老人科病房留醫，臨牀情况穩定，醫護人員昨凌晨1時20分巡查病房時，男病人正睡覺，無異樣；15分鐘後病人被發現血壓計接駁喉纏繞頸部，失去意識。醫護人員立即移除接駁喉並搶救，院方亦通知病人家屬，男病人延至凌晨2時47分離世（見表）。據悉，綑繞男病人頸部的膠喉是接駁至病牀旁的生命迹象監測機。

佛教醫院表示對事件感難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助。院方表示，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，並即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器的位置，同時加強巡查，以避免類似事件再發生。

林哲玄料不涉醫護程序失誤

彭鴻昌表示，醫護人員一般會視乎病人情况定期巡查，例如每2小時或4小時為病人量血壓等，其餘時間亦會有醫護人員出入病房，認為醫護在15分鐘前巡邏過沒發現不妥，難言涉及醫護人員疏忽。

林哲玄表示今次事件令人難過，認為應不涉醫護程序失誤，日後若要檢討，可檢視醫療物品的擺放位置，例如考慮將「可能引致事故的器材」放在護士站的當眼處，並兼顧器材是否方便緊急使用，以及加強關顧病人精神健康。

相關字詞﹕醫療風險警示事件 佛教醫院

上 / 下一篇新聞