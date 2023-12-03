麥美娟：投票率非用作評價選制或參與度

「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟申請司法覆核，指區選候選人須獲「三會」委員提名的制度違憲，高院前日判郭敗訴。對於法官曾表示驚訝「三會」委員多提名自己人，麥美娟稱尊重裁決，而裁決清楚說明新選制具堅實法律基礎，若細心研究判辭，會看到坊間對選制存在誤解和抹黑。

稱高院裁決提供堅實法律基礎

被問到對投票率的預測，麥說2019年區選氣氛激烈，但市民人身安全受威脅，反問這種激烈氣氛是否大家所期望。

另外，麥美娟接受有線電視節目《有理有得傾》訪問，強調投票率並非用作評價選制或市民參與度，沒有必要就投票率定目標，不應盲目追求數字，惟她表示對市民有信心，相信當日會有一批熱心、為社區着想的市民投票。

外界關注區議員履職監察機制，麥表示正在草擬中，會於新一屆區議會開始前公布，料與早前提交立法會的內容相近，包括11項負面行為清單、就每區狀况訂定工作目標等。她稱機制確保市民行使選舉權外，亦可於區議員任期內擁有監察權。

此外，政府繼續為區選宣傳，政制及內地事務局副局長胡健民、常任秘書長傅小慧、廉政專員胡英明及其妻，分別率領轄下公務員落區派發宣傳單張；駐京辦亦拍片鼓勵內地港人回港投票。

（區議會選舉）