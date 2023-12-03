社署資助送投票 170長者中心申請 社福界：政府籲「幫手」有機構受壓 議員批過程難監管

每間獲2萬津貼 涉340萬公帑

社福界立法會議員狄志遠批評，以往選舉有團體及候選人在投票日提供專車到票站已遭質疑，政府明知有爭議、過程難監管，仍主動資助相關服務，批評當局為催谷投票「不擇手段」。行政會議召集人葉劉淑儀認為，若當局未能杜絕有人藉機拉票而引致不公平，就不應推行。

選後需交代接載長者數目

審計署長林智遠昨早到天水圍一間長者中心探訪兼呼籲長者投票時透露，社署在選舉當日「會有巴士接載（老人）院舍朋友，佢哋如果想投票嘅話」；至晚上勞福局在facebook公布向長者中心發放資助安排。據悉，社署上月向社福機構發信，有關資助申請截止日為上周四（11月30日），局方承諾本月底前將有關資助發放至申請機構，並將向長者中心派發區選宣傳資料，呼籲張貼在顯眼處；局方信件強調，該筆資助只可作指定用途，選舉後亦需向社署提交財務報告，說明接受服務的長者數目。

有機構不認為資助會變壓力

九龍樂善堂分別在荃灣及灣仔營運兩所長者鄰舍中心，總幹事劉愛詩向本報表示已申請資助，其職員向署方查詢時，對方提醒資助不可用於餐飲，且需遵從選管會指引。她稱，以往選舉亦有自資提供接送服務，不認為政府提供資助會構成壓力，強調僅會員主動提出才提供，不會招攬長者投票。

劉愛詩說，兩中心約有1500名會員，過往約10%至15%使用服務。被問到如何確保不會有長者在途中被引導投票意向，她說服務主要由職員提供，人手不夠才找長期服務的義工協助，並要求他們申報有否參與選舉活動，事後亦會向長者查詢投票過程，以維持選舉公平。

翻查資料，2019年區議會選舉61歲或以上長者投票率為30.3%、18至40歲為32.37%；至選制改革後的2021年立法會選舉，長者投票率升至50.32%，18至40歲投票率則跌至10.27%。

狄志遠批谷票「無所不用其極」

狄志遠認為，過程如何監察候選人或其競選團隊會否參與接送，甚至「講多咗兩句」，將成難題。他認為長者中心會員大多行動自如，理應較少需要接送，而社福機構一向盡量避免參與政治活動，「陪投票」不應是長者服務範圍，批評政府明知做法為人詬病，為推高投票率「無所不用其極」。

葉劉：不杜絕藉機拉票就不應推

對於政府資助接送投票，過程或有干預選舉風險，葉劉淑儀認為，若未能杜絕有人藉機拉票造成不公平，就不應推行，但相信政府徵詢過法律意見，知悉沒有違法，強調政府一定不可介入或影響長者選擇，不可為某一政黨拉票。

選委會立法會議員江玉歡認為，社會不應主觀判斷長者沒有自由意志投票，但由政府主動資助接送確會引人質疑，倡當局向長者中心發詳細指引。

明報記者

（區議會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676