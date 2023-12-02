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銅鑼灣利園二期拆幕牆突爆裂 「玻璃雨」灑街兩傷

【明報專訊】銅鑼灣利園二期昨午做玻璃拆卸工程時，一塊幕牆玻璃突然爆裂，碎片灑下恩平道，兩名女途人被濺中受傷，地面3輛車損毁，有車主形容「天降玻璃雨」。案件列作高空墜物、有人受傷、車輛損毁。

事發昨午2時許，恩平道28號利園二期高處一塊幕牆玻璃爆裂，碎片散滿路面，51歲及56歲女途人分別頭及手腳受傷，由救護車送院治理。警方接報封鎖一段路面調查，被玻璃碎擊中的車輛司機在場了解情况。對面利園五期外牆一幅巨型海報亦被碎片割爛，管理公司事後派員清理玻璃碎。

據了解，事發時大廈20多樓租戶欲吊運大型機器進辦公室，需先移除幕牆玻璃，並安排承建商拆卸兩塊分別180厘米乘152厘米的玻璃，拆卸至第二塊時玻璃爆裂。

「倘整塊砸中隨時爆頭」

業界：施工時地面要圍封

涉事私家車司機Sunny說，事發前站在車外講電話，返回車內不夠5秒，突然「天降玻璃雨」，起初以為落雹，回過神才發現是玻璃碎，其車多處損毁，包括擋風玻璃碎裂。貨車司機周先生說，當時駕車經過，突然聽到滴滴答答聲，發現玻璃碎擊中其車頂，事後「仲有玻璃碎喺車頂」。

建造業總工會安全顧問李光昇表示，拆卸幕牆玻璃時，通常會安排工人在大廈外以吸盤吸住玻璃，再以鋼索或帆布帶吊起，然後安排工人分別在大廈內外割開玻璃膠，將整塊玻璃拉出吊運到地面。他估計今次或是工人未完全割開玻璃膠便將玻璃強行拉出，又或拉出玻璃後發生碰撞，但亦有約萬分之一機率是強化玻璃自行爆裂。他說做相關工程一定要圍封地面路段，形容今次意外算幸運，因強化玻璃粉碎後起碼是「一粒粒無起角」，事主被擊中感痛楚亦未至於會割傷，若被整塊玻璃砸中隨時「頭都打爆」。

相關字詞﹕高空墮物

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