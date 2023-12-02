長者日託增額240 盛老黃大仙加8 4區無增9區增倍計 私營宿位空置才收

社署：擴至190地點逾500名額

社署表示，昨日起提供長者日間暫託服務的地點會由約50個大幅擴展至約190個，名額由約260個增至逾500個。新措施將更全面向長者、其家人或照顧者提供適切支援。至於受資助的長者日間護理中心或單位亦會繼續提供長者日間暫託服務，有需要者可致電照顧者支援專線182 183，或直接向院舍申請（見表1）。

根據政府統計處今年4月公布的2022年人口統計數字，黃大仙及觀塘陸上非住院人口年齡中位數分別達50及48歲，為全港最高及第三高；65歲或以上陸上非住院人口分別約23.4%及22.4%，為全港第二及第四高。人口老化問題相對較輕的九龍城區，暫託服務名額由3個加至43個，增幅則達逾13倍（見表2）。

較年輕九龍城加40個最多

對於觀塘及黃大仙兩區長者暫託服務增幅較少，九龍東立法會議員鄧家彪認為不理想。他說，這兩區樓宇不太適合經營院舍，其中黃大仙較多屋邨，形容是「硬傷」，短期內難以改變，預料會出現跨區尋找暫託服務情况。他說政府早前設立的照顧者支援專線能為有經濟困難者提供交通津貼，「交通費頂住先，安撫到一啲人，希望補足到」。

社福界立法會議員狄志遠樂見政府加強長者日間暫託服務，且增幅較以往大。他說，臨時暫託沒固定需求，需要一段時間觀察供求，若出現問題，「可能負責機構與社署要再做點工夫」，惟他擔憂暫託服務會否拖慢長者輪候入住院舍，例如私營安老院舍會否為提供更多服務，將原本宿位留給暫託。

狄說，照顧者最大考慮是就近服務，若要跨區，對照顧者來說是加重負擔，而私營安老院舍指定暫託宿位數目亦有限，「（每間）一兩個位，有機會不足」。他建議，針對人手比例較少的私營院舍，政府可引入額外支援，例如一筆過撥款，或每收一個日間暫託長者可獲額外津貼，鼓勵更多院舍參與。

安老協會：用現有資源 免從零規劃

安老服務協會主席陳志育說，私營安老院舍提供的日間暫託服務，旨在利用地區現有資源，便利有緊急需要的照顧者，例如是家中沒有外傭、家人無法提供支援的情况下，令參與政府資助單位及時作出服務安排，「最重要是及時，如果要從零規劃，投放資源，就不知道要拖多久」。他說，除了私營安老院，社區仍有不少長者日間中心、家居照顧隊、社區照顧券認可服務單位，相信可支援照顧者。

本報就新增日間暫託服務的地區分佈問題向社署查詢，署方回應，社區內有需要長者可善用社署資助的長者日間護理中心或單位，又或選用約140間參與改善買位計劃並設有住宿暫託服務的私營安老院日間暫託服務；署方會持續檢視日間暫託服務使用情况。

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