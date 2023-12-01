明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

城巴認用「灰氫」 學者：未必較電動巴環保

【明報專訊】氫能巴士賣點之一為不會排放廢氣，只會排放水，原理為從儲氫缸注入氫氣到氫燃料電池後，電池內部經化學反應將氫分解成質子和電流，氫質子與氧結合成水，電流再推動巴士摩打。城巴表示氫巴每行走一公里便排放約一公升水，透過車尾喉管直接排到地上。

城巴昨承認氫巴所用氫氣為「灰氫」而非「綠氫」。有學者認為「如果用灰氫，就唔係環保巴士」，甚至或較電動巴更不環保，所謂「零排放」只限路面而並非整個過程，若只屬試驗可接受，但長遠營運須用「綠氫」或至少用「藍氫」。

對於使用灰氫，城巴重申因氫能在港仍是起步階段，供應商有限，相信隨着氫能發展規模擴闊，更多營辦商加入市場後會有更多選擇；強調將來可從海外購買綠氫。

指長遠需用綠氫藍氫

業內常按製造過程當中的碳排放量將氫氣分「綠氫」、「藍氫」及「灰氫」。藉使用可再生能源對水作電解而產生的綠氫最環保；灰氫透過燃燒天然氣等化石燃料提煉；藍氫則涉生產灰氫過程中將溫室氣體回收封存，減少碳排放。

研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰稱，燃燒化石燃料過程可產生灰氫及發電，當中發電效能較製氫高，意即提煉同一分量氫能或較發電需燃燒更多化石燃料，故灰氫巴士未必較電動巴環保。他說，全球綠氫市場未普及，故在試驗階段用灰氫可接受，惟如氫巴長遠在港營運，需用綠氫或藍氫才是真正環保。

相關字詞﹕氫能巴士 氫能 灰氫

上 / 下一篇新聞