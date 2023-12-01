城巴認用「灰氫」 學者：未必較電動巴環保

城巴昨承認氫巴所用氫氣為「灰氫」而非「綠氫」。有學者認為「如果用灰氫，就唔係環保巴士」，甚至或較電動巴更不環保，所謂「零排放」只限路面而並非整個過程，若只屬試驗可接受，但長遠營運須用「綠氫」或至少用「藍氫」。

對於使用灰氫，城巴重申因氫能在港仍是起步階段，供應商有限，相信隨着氫能發展規模擴闊，更多營辦商加入市場後會有更多選擇；強調將來可從海外購買綠氫。

指長遠需用綠氫藍氫

業內常按製造過程當中的碳排放量將氫氣分「綠氫」、「藍氫」及「灰氫」。藉使用可再生能源對水作電解而產生的綠氫最環保；灰氫透過燃燒天然氣等化石燃料提煉；藍氫則涉生產灰氫過程中將溫室氣體回收封存，減少碳排放。

研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰稱，燃燒化石燃料過程可產生灰氫及發電，當中發電效能較製氫高，意即提煉同一分量氫能或較發電需燃燒更多化石燃料，故灰氫巴士未必較電動巴環保。他說，全球綠氫市場未普及，故在試驗階段用灰氫可接受，惟如氫巴長遠在港營運，需用綠氫或藍氫才是真正環保。