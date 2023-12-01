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要聞

樣辦氫巴最快下月載客 明年引入量產型更高性能

【明報專訊】城巴早前購入全港首輛雙層氫能巴士及興建全港首個加氫站，昨公布氫巴已獲運輸署發牌，最快明年1月載客，初期預計行走九龍路線；加氫站亦正式啟用。氫能巴士由城巴與內地車廠威馳騰（福建）共同研發，城巴表示現有氫巴僅為樣辦車，明年將引入不少於5輛、儲氫量及續航力均更高的量產型，測試後再決定未來氫巴比例。目前氫巴樣辦車造價800萬元，被問可否承諾日後不將發展氫能成本轉嫁市民，城巴未正面回應，亦沒透露具體成本，形容發展新能源需資本，相信政府未來有資助，發展氫能成本會隨技術改進和普及而下降。

載客少柴油巴一成

15分鐘入滿氫 量產型容量倍增

城巴首輛雙層氫巴長約12米，可載119人，包括79個座位及40個企位，較城巴旗下同由威馳騰研發的電動巴多6個企位，惟相較一般可載約130人的柴油巴士，整體載客量少約一成。該氫巴部分車尾空間用作放置氫能設備，上層車尾放置5個儲氫瓶，下層車尾則放置氫燃料電池。據記者昨觀察，下層車尾部分車廂高度因而收窄至約1.5米，乘客出入時或需彎腰。

城巴表示，氫氣會經長管拖車運送至車廠，經管道輸送至加氫站內加壓及降溫，最後經加氫槍注入巴士，每次入滿氫需10至15分鐘，而電動巴士充滿電需約3小時，是前者18倍。樣辦氫巴儲氫瓶的氫氣壓為350巴（氣壓單位），未來量產型氫巴可倍增至700巴，故每個儲氫瓶的容量亦可倍增；樣辦氫巴續航力仍待測試，量產型則估計可達400公里。

可捱撞燒 「坦克輾壓都沒問題」

氫氣為易燃氣體，一旦燃點可致爆炸。城巴營運及工程總監馮家輝稱，氫巴使用的四型儲氫瓶為行內最高規格，經測試及認證能抵禦撞擊和火燒，「甚至坦克輾壓過都沒問題」，旁邊亦設自動滅火筒。

造價800萬是否值

城巴：前景大 政府會資助

樣辦氫巴造價800萬元，對於是否物有所值，馮稱氫能前景大，故願意投資；氫能發展只屬起步階段，現在比較不同能源巴士車價言之尚早，稱政府會有資助。今年《財政預算案》表示將在新能源運輸基金下預留2億元，資助試驗氫能雙層巴士及重型車。研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰認為800萬元「貴咗啲」，但全球氫能未普及，現尚算合理市場價，相信量產後價格會下降。

另外，城巴與煤氣公司合作，明年在柴灣車廠興建及啟用第二個加氫站，規模較位於西九龍車廠的首個加氫站大，氫氣來源不再靠輸入，而是直接從煤氣管網提取，且具儲氫功能，每天可提取約500公斤氫氣，足夠10至12輛氫巴運作一日。

相關字詞﹕綠色運輸 城巴 氫能 氫能巴士

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