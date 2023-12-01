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九龍城4舊樓試聯廈聯管 業主每月三五百元管理費

【明報專訊】本港不少樓宇老化，市建局早前提出聯同房屋經理學會在九龍城試行「聯廈聯管」管理模式，協調單幢舊樓共同聘用一間物業管理公司，令小業主以相宜管理費用獲取妥善管理服務。房屋經理學會秘書王榮樂昨表示，已選定區內4幢大廈參與試行，本月內向物管公司招標，料明年首季推行。王稱參與試行的均為「三無大廈」，共40至50伙，已協調其中兩幢成立業主立案法團，其餘兩幢正協調組成。

硬件方面，王榮樂說市建局已為大廈加裝保安及電子通訊系統，住戶可透過手機應用程式查看大閘按門鐘者，系統亦將連接物管公司，方便遙距為住戶提供查詢服務；而4幢大廈日後將可按需要，定期安排物管主任巡查，並安排跟進及維修，巡查按次收費。王預料日後小業主每月約需攤分約300至500元管理費。他期望試行計劃可為「三無大廈」建立可行的管理模式，而試驗計劃下，參與大廈及戶數有限，日後有更多業主參與時，管理費開支在攤分下或有下調空間。

屋苑或需加14%清潔費

另外，垃圾收費明年4月起實施，環保署已為物管公司、法團及清潔承辦商發出「良好作業指引」。房屋經理學會昨表示，早前曾與部門會面，惟當局未有清晰解說部分問題，包括如何處理違規垃圾等，料實施收費後，物管人員將面臨「好大挑戰」。會長鄭玉琴透露，不少屋苑已為收費預留額外人手，預計日後連同派指定垃圾袋的成本，或需加14%清潔費， 料一般屋苑整體管理費約上升6%，當中計及通脹。

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