輪公屋時間反彈 料明年上半續升 增0.3年平均5.6年 近6年最大升幅

精進5700伙延完工 新公屋減

本屆政府上任後，公屋一般申請者平均輪候時間由2022年6月底的6年高位，回落至同年9月底的5.6年；及後逐步降至今年3和6月底的5.3年，惟9月底回升至5.6年。消息稱，原本同預計2023/24年度落成、大埔富蝶邨二期其中約5000伙及葵涌麗瑤邨其中700伙由「精進建築有限公司」承建，早前該公司因停工數月而令兩項目延遲完工，影響編配住戶上樓時間。

至今年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，配額及計分制下的非長者一人申請約9.7萬宗。房委會解釋，今年9月底平均輪候時間較6月底升0.3年，主因是過去數季新公屋單位供應減少，今年是未來數年內公屋產量最低一年，故過去12個月獲上樓的一般申請者大部分入住市區或擴展市區翻新單位，他們輪候時間較新界區公屋申請者的輪候時間長約一年，導致平均輪候時間上升。

料隨簡屋落成「綜合輪候」回落

至於平均輪候時間未來走勢，房委會預計至明年上半年「都會有小的上升」，但隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區有不少新公屋供應，加上3萬伙簡約公屋於2025年陸續落成，綜合輪候時間2025年將回落，並於2026/27年度降至4.5年。

議員憂「精進」倘停牌會影響

公屋聯會總幹事招國偉表示，近年建成並入伙的和田邨、菁田邨和皇后山邨等，都是位於新界的大屋邨，令過去數季平均輪候時間下跌，但今次因未有大型新屋邨落成，主要供應以翻新單位為主，故輪候時間上升屬預期之內。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣關注，正審理續期申請的「精進建築」承建房委會公營房屋項目，若最終被停牌而需重新招標，或影響公屋平均輪候時間。但他表示如政府早前所指，相關部門會預早溝通並作所需應對，將影響降到最低。

翻查資料，精進建築正負責建造兩個預計2024/25年落成的公屋或綠置居項目，包括東涌第100區及屯門第29區（西），分別涉約5200伙及約1000伙。該公司牌照今年4月屆滿，屋宇署早前表示會盡快將續期申請和地盤意外資料交予承建商註冊事務委員會作面試及評審，再決定是否批准續期，消息指或於明年1月有結果。

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