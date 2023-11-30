病人轉ICU後揭氧氣樽閥未開 同日不治 原在眼科突急性腸塞 明愛：已晤家屬解釋

院方表示，該病人曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療，原定昨天（29日）接受眼科預約手術；病人前日早上情况轉差，出現血氧飽和度下降情况；醫護人員為他安排氧氣治療，眼科、外科及深切治療部醫生隨即為病人評估及安排所需檢查，懷疑病人有腸阻塞情况；鑑於病人情况持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

院方指前日早上約11時10分，病人在醫護陪同下，由眼科病房轉送深切治療部，其間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降；病人11時15分抵達深切治療部；醫護發現病人使用氧氣樽氣閥運送期間未開啟，但病人在運抵深切治療部後，已隨即獲安排合適的氧氣供應；醫護為病人插喉搶救，惟病人情况持續惡化，於前日中午12時50分離世。

血氧飽和度兩次下降

院方稱非常關注事件，個案已呈報死因裁判官跟進，將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程；院方並即時執行多項加強措施，以確保所有醫療儀器在運送病人期間運作正常，以避免類似事件再發生。

通報醫局 明愛稱即加強措施

院方稱對病人離世感到十分難過，已與病人家屬會面及解釋事件，並向家屬致歉及致以深切慰問；院方會與病人家屬保持緊密溝通及盡力提供可行協助。