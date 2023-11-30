長者調查 四成認障照顧者 壓力中等至嚴重

22%社區長者輕度認障

中大醫學院受前食衛局委託，做60歲或以上長者精神健康調查，於2019年6月至今年1月訪問4368名社區長者及503名院舍長者，發現22%社區長者有輕度認知障礙，7.4%有認知障礙症；院舍長者方面，24%有輕度認知障礙，69%有認知障礙症。調查亦發現，14%長者有抑鬱和焦慮徵狀，8.6%患有抑鬱和焦慮症，5.3%長者稱過去一周失去對生命的希望。

照顧者方面，調查發現逾四成認知障礙症患者的照顧者有中度至嚴重壓力，亦有約四成人對長者暫託服務有需求；相比下，不足一成情緒病患者的照顧者有中度至嚴重壓力。

專家倡予多樣化社區服務

林翠華表示，認知障礙可由不同疾病引起，包括血管疾病或阿茲海默症等，如輕度認知障礙者獲及早介入治療，可以減低演變成認知障礙症機率，又稱長者如有較高活動能力和願意參與休閒活動，其認知及情緒狀况會較理想。她亦提到，是次調查顯示照顧者抑鬱和焦慮風險較一般長者高2至4倍，建議社署為他們提供個人化、多樣的社區服務，例如多元化的日間中心服務等。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍提到，政府很快將推出精神健康支援熱線，號碼很簡單易記，冀做到「可即時想起的救命專線」，提供即時情緒支援，如有需要亦會轉介其他服務，例如照顧者支援專線等；他提到美國亦有類似熱線，推出後成效顯著。