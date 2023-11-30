1/4學童有精神疾病 7%想死曾試 「自殺屬冰山尖端」 諮委會促解下層問題

籲反思「一試定生死」

黃仁龍盼學校首重精神健康

諮委會主席黃仁龍期望學校將精神健康放首位，放輕追進度等其他事項，他形容本港教育制度「一個考試定生死」，促反思如何令學童對成功有不同標準，而非單看重學業。

精神健康諮委會昨日舉行本屆任期最後一次會議，據悉議程涉獵學童自殺問題，副醫衛局長李夏茵、教育局及勞福局代表均有出席聽取委員意見，官方未有提出新措施或進一步完善應對學童自殺問題的三層應急機制。

14%中學生曾想輕生或行動

未涵近期數據

中大醫學院受前食衛局委託，於2019年1月至今年6月30日，招募126間不同地區及辦學模式的學校約6000名6至17歲學童及其家長，做單對單臨牀面談及問卷調查等，內容涵蓋全部逾31種精神疾病。結果顯示24.4%學童過去一年出現精神疾病，當中近半數更有多於一種精神疾病（見圖）。

近半多於一種精神疾病

中大心理學系教授梁永亮稱，學童精神病大多屬早期或輕微，較難察覺，父母精神健康、睡眠質素及學業是三大風險因素，及早識別和介入可扭轉。他稱患有過度活躍或自閉症的學童傾向衍生其他情緒病，原因是他們「知道自己不能專注，讀書一定不好，（所以）久不久就會焦慮」。

調查期橫跨新冠疫情，研究團隊將數據劃分3個時段，發現第一至第五波疫情期間，學童精神疾病比例為25.7%，至疫情末期稍回落。調查亦發現，28.2%華裔家長沒正視子女精神健康問題，非華裔家長更達80.1%；能識別問題的家長中，40.1%華裔家長會求助，非華裔求助率僅8.9%。

諮委會主席黃仁龍說，是次調查未涵蓋開學之後，但他近日與不同校長溝通，發現學校努力追趕復常步伐和進度，學生卻不能適應，「可能（學生）原本已有好多問題，加上疫情將問題積壓，現在復課時有挑戰、有適應期，適應不到的時候，加上家庭、經濟各方面問題，一時間想不通（而輕生）」。

學者倡增家庭支援青年服務

中大醫學院精神科學系名譽臨牀教授熊思方認為，社會不應只聚焦學童自殺，政府須在底層多做工夫，包括教育、家庭支援及青少年服務等，並要克服學童求助障礙。他引述以往研究稱，過半精神病患者早於14歲前已現徵狀，另八成有焦慮或抑鬱症病史的成人於20歲前已有病徵。

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯說，不論教育制度如何，精神健康是不可避免的公共衛生問題，社會包括家長須去除對精神病的標籤，在家庭和學校入手建立學童健康心理。

梁永亮補充，20至30年前社會對過度活躍或自閉症的標籤嚴重，經多年努力，家長接受程度、學校支援及政府資源方面均有明顯改善，相信將來對其他精神病亦可改變。

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