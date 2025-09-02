兩電新五年投資749億跌一成 未納風電場 政府：擬增輸內地清潔能源 控制投資本地電

文志森：風電場恐令基本電費受壓

政府表示，中電2024至2028年獲批投資總額為529億元，港燈為220億元，較現行5年發展計劃低，主要由於發電項目投資減少，當中部分因輸配電系統投資增加而有所抵消。環境及生態局長謝展寰表示，政府審核兩電發展計劃時，只接納絕對有必要的資本項目，未來計劃與內地合作輸入更多清潔能源，故政府會控制兩電進一步投資本地發電。

翻查紀錄，中電現行五年發展計劃（2019至2023年）總投資額為561億元，港燈為266億元（合計約827億元）；最新五年計劃總投資額分別低5.7%及17.3%，若合計則低9.4%。

政府：5年電費增長料相若通脹

政府指出，兩電預測2025至2028年基本電費年均增長與預計通脹率相若，約2%至3%。假設燃料價格穩定下來，淨電費年均增長應不多於2%。兩電預料2025至2028年燃料調整費走勢平穩，中電每度電介乎43.7至47.7仙，港燈則介乎40.5至44.2仙。

中電表示，新發展計劃資本投資項目主要支持香港的經濟和基礎設施加速發展，以及支持香港持續減碳。

港燈表示，新一份發展計劃將在發電項目投放106億元，佔總投資額近半，當中包括興建一台天然氣機組取代長期使用的燃煤機組，維持發電容量之餘亦增加天然氣發電比例，進一步減碳減排；港燈在輸配電系統亦會投放92億元做改善工程。

立法會環境事務委員會主席葛珮帆促請政府盡快與內地商討引入電力，以穩定電價，兩電就不用大量投資。她說海上風電場「效益低、投資大」，亦會影響基本電價。