按年淨電費減 中電7.4%港燈16% 按月計中電減0.1％港燈加2.9% 2025至28預測皆升

政府聯同兩電昨向立法會環境事務委員會交代明年電費調整、未來5年發展計劃，以及政府與兩電就《管制計劃協議》中期檢討的結果，雙方達成3項共識，當中包括新增懲罰機制。環境及生態局長謝展寰在開場發言表示，政府會按與兩電達成的共識跟兩電修訂協議，預計明年初完成並生效。

基本電費同加 中電3.1%港燈4.4%

謝表示，淨電費是市民應繳付的電費，主要由兩部分組成，即基本電費和燃料費。由於兩電因資本投資及成本上漲，明年上調基本電費，中電凍結3年基本電費後（2021至2023年均93.7仙），明年加3.1%至每度電96.6仙，港燈由今年114.5仙加至119.5仙，加4.4%；隨着近期能源價格回軟，港燈明年淨電費按年下調16%至每度電165.5仙，中電則下調7.4%至142.9仙。

翻查紀錄，兩電對上一次減淨電費已是2016年，該年兩電均增基本電費，但因燃料費有較大減幅，抵消基本電費加幅，更令淨電費下降，情况與明年相若。

燃料費減 兩電同稱存不確定

對於明年燃料費下調，中電業務及法則事務總監鍾嘉倫表示，與2021年比較仍處於較高水平，現時全球經濟及燃料市場仍存在不確定性。港燈董事總經理鄭祖瀛表示，國際地緣政治緊張情况有增無減，明年燃料價格仍有可能波動。

立法會選委界別議員陳沛良表示，兩電明年淨電費減少，主要因燃料費下調，而兩電未來5年發展計劃涉投資額700多億元，長遠基本電費下調空間有限。工聯會郭偉强認為，明年電費由高位回落，但減幅有限，市民負擔仍沉重，批評政府與兩電就《管制計劃協議》做中期檢討，未能調整兩電8%准許利潤。工聯會陸頌雄形容《管制計劃協議》是「包賺計劃協議」，兩電「0.1%（利潤）都唔想賺少」，對此「有些失望及遺憾」。

8%准許利潤兩電「不退讓」 謝展寰：5年後政府議價力增

謝展寰說，站在政府及市民立場，當然希望兩電准許利潤下調，但政府與兩電的《管制計劃協議》至2033年才完結，其間任何改動須雙方同意，「兩電考慮過他們情况後，認為不可以退讓」，但在其他範疇作改善，例如能源危機期間分擔能源價格成本等，以及提高向公眾披露資訊透明度，認為是現階段最好安排。謝又說，2028年會展開下一輪中期檢討，以及2033年討論新協議，屆時政府有更強議價能力，為市民爭取更多利益。

達共識設能源危機特別紓緩機制

根據政府與兩電達成的共識，兩電同意在能源危機期間設特別電費紓緩機制，在因地緣政治情况、天災或不可預見的市場波動而令燃料價格持續急升，以致總電費與同年1月相比增幅逾20%（港燈）或10%（中電）之時，兩電需提供電費紓緩。有關撥款金額設上限，中電為1.8億元；至於港燈就計劃剔除向「社區節約能源基金」及其他為弱勢社群客戶推行電費紓緩資助後，以同一年度股東所賺獎金為上限，以2022年計為約5500萬元。

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