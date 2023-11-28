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兩機師撞車燒死 乘客家屬向司機家屬索2000萬

【明報專訊】兩名國泰機師於2015年駕乘保時捷跑車，其間撞上橋墩起火，兩人在車內雙雙燒死。乘客家屬入稟提出傷亡訴訟，向司機家屬追討賠償，案件昨日在高等法院開審。原告方傳召證人表示，遇事乘客案發時擔任國泰初級副機長，月薪為7萬港元起跳。

原告稱月薪逾7萬 追討收入訓練費損失　

案件原告譚李錦華（音譯），為跑車乘客、國泰初級副機長譚兆璋的遺產管理人；被告為黃佩恆和利寶國際保險有限公司，前者為跑車司機、國泰二副機長黃奕的遺產管理人。事發於2015年3月，黃駕駛跑車載譚兜風，至葵涌貨櫃碼頭對開撞上橋墩，跑車陷入火海，兩人同在車內燒焦亡。據了解，被告方早前承認法律責任，願意為原告方的損失負責，但雙方無法就賠償額達成共識，原告要求被告賠償逾2000萬元。

原告方傳召國泰飛行管理銷售及風險經理李諾（音譯）作供，李曾與死者譚兆璋共事。綜合庭上證供和書面供辭，譚於2010年底加入國泰，於2014年5月擔任初級副機長，具有駕駛波音777客機的經驗，月薪為7萬元起跳；假設通過飛行考核，譚有機會正式晉升至副機長，月薪達10多萬元。

原告追討的收入損失，包括譚兆璋遇事前的薪酬福利、飛行訓練費等。呈堂文件顯示，國泰機師除了獲基本底薪，亦有飛行津貼和醫療保險等。李諾供稱，譚和其他國泰機師一樣，曾派駐澳洲接受飛行訓練，其間每人每日獲發15澳元（76港元）零用錢。

被告方關注疫下薪酬大削

被告方關注，新冠疫情下航班大減，國泰於2020年要求機師簽訂新合約，更改薪酬計算方法，大幅削減底薪和福利。李諾表示，國泰明言機師拒絕簽新合約的話，將被終止合約，意味要離職。被告方提出，有新聞報道指國泰近四成機師離職。李稱四成流失率並不準確，但承認機師士氣受影響。聆訊今續。

【案件編號：HCPI 117/17】

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