上半年蝕4億 增八成 電商收入跌四成

上月料下半年EBITDA有盈利

今次TVB合併「士多」和「鄰住買」，裁員約百人，似乎早在中期業績可見端倪。TVB在中期業績提到新冠疫後網購放緩，疫情相關商品需求下滑，加上公司將重點投放於利潤率較高的產品，致中期電子商貿分部收入下跌41%至2.71億元，中期EBITDA虧損2200萬元。

今年中TVB開始與內地電商平台淘寶合作，正正與目前「鄰住買」主攻直播帶貨模式相近，相反「士多」作為單純網購App的角色隨着疫後網購需求下降而逐漸模糊，或成為今次「死因」。TVB提到兩個線上平台合併後，預計年度固定成本和經營開支將可削減5000萬至6000萬元。

集團自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本以來，全職員工已由去年底3854人跌至今年6月底3599人，今次再裁員逾300人。今年上半年TVB僱員福利開支為7.22億元，按年跌4.35%。