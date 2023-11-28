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上半年蝕4億 增八成 電商收入跌四成

【明報專訊】積極重組兼裁員的電視廣播有限公司（0511，TVB），現仍未實現扭虧，據集團2023年度中期業績，集團中期虧損4.07億元，遠高於2022年度中期虧損2.24億元。集團2023年度中期EBITDA（除息稅折舊攤銷前利潤）錄得虧損1.86億元，高於2022年度中期EBITDA虧損7200萬元。不過，TVB上月底預告2023年度下半年將錄得EBITDA盈利。

上月料下半年EBITDA有盈利

今次TVB合併「士多」和「鄰住買」，裁員約百人，似乎早在中期業績可見端倪。TVB在中期業績提到新冠疫後網購放緩，疫情相關商品需求下滑，加上公司將重點投放於利潤率較高的產品，致中期電子商貿分部收入下跌41%至2.71億元，中期EBITDA虧損2200萬元。

今年中TVB開始與內地電商平台淘寶合作，正正與目前「鄰住買」主攻直播帶貨模式相近，相反「士多」作為單純網購App的角色隨着疫後網購需求下降而逐漸模糊，或成為今次「死因」。TVB提到兩個線上平台合併後，預計年度固定成本和經營開支將可削減5000萬至6000萬元。

集團自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本以來，全職員工已由去年底3854人跌至今年6月底3599人，今次再裁員逾300人。今年上半年TVB僱員福利開支為7.22億元，按年跌4.35%。

相關字詞﹕財經體育資訊台 淘寶 鄰住買 士多 業務重組 裁員 電視廣播(0511)

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