J2財經體育資訊台合併 「士多」平台下月停運 TVB免費頻道申5變4 裁員300

TVB行政主席許濤昨向員工發信，指營運重組無可避免影響人員結構，希望能堅持改革以適應市場變化和挑戰，員工必須繼續為觀眾提供優質娛樂、新聞、資訊內容，確保TVB順利進入更具前瞻性的業務模式。TVB稱昨已向通訊事務管理局提交重組計劃申請，但在現有本地免費電視節目服務牌照准許範圍內，下月起將分階段調整內容和節目，逐步過渡到4條新頻道，預計明年首季獲知申請結果。

通訊局稱按程序處理 未回應有否違1+1+3要求

通訊局回覆本報稱已收到申請，會按既定程序處理，強調本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致偏離原先通訊局批准的建議，必須經該局審批，取得批准後方可生效。本報就TVB會否歸還一條免費電視廣播頻道，及將節目過渡至4條頻道會否違反牌照列明牌照持有人必須每日提供1個中文頻道、1個英文頻道及3個數碼頻道要求，分別向通訊局及TVB查詢，雙方未回應。

料明年省1億 財經內容分配至新頻道TVB+翡翠台

重組計劃下免費電視頻道由5變4，新頻道「TVB+」將結合專攻年輕觀眾的J2台和財經體育資訊台內容，與MyTV SUPER等數字平台的互動內容結合。TVB稱該頻道將打造多樣化年輕觀眾內容，包括戲劇、綜藝、體育和資訊節目，預期能吸引更大觀眾群，從而為廣告商提供更強大的價值主張。

財經體育資訊台播放的財經內容，包括與香港股市和房地產市場有關節目，大部分將分配到翡翠台和TVB+。TVB稱相信調整有助提升財經節目收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。

TVB稱由於重新分配製作資源，整體節目製作時數將減少，未來將大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容製作預算，及停播未達觀眾預期或商業影響力的節目。除了今年底前可節省的2.6億元年度成本外，預計明年將再節省1億元內容成本，而相關業務將削減逾200員工。

稱財經台對金融中心重要 議員關注合併後內容比例

立法會資訊科技及廣播事務委員會副主席邱達根說，近年紙本、電視媒體及電影業受互聯網影響，須研究如何調節經營模式，認為無綫重組計劃主要目的為節流，是無可厚非的商業決定。但他關注兩頻道合併後財經資訊、體育及娛樂節目的比例，因財經及體育資訊有實時直播需求，且財經台對市民投資或本港作為金融中心很重要，而娛樂元素可靠社交平台等互動模式傳播。

另一委員容海恩說無綫可在不修改牌照條件下，向通訊局申請不遵守提供5條免費頻道的承諾，但認為最理想應待局方批准後才正式調動，因《廣播條例》列明違反條件可遭釘牌，惟相信政府會衡量釘牌嚴重性和公眾利益。

電子商貿業務方面，「士多」和「鄰住買」將合併，料今年底前完成，預計年度固定成本和經營開支將可削減約5000萬至6000萬元。「士多」網站和手機應用程式下月19日停運，約百名員工受影響。

今次裁員人數佔截至6月底全職僱員8.3%。勞工處回覆稱知悉事件，已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理受影響僱員的僱傭補償事宜，該處會向受影響僱員提供協助。

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