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青年不諳區選新制 八成無意入三會關愛隊

【明報專訊】距離區議會選舉不足兩星期，一項有關年輕人參與地區治理的調查發現，年輕人對政府今年5月提出的「完善地區治理」方案認識不足，平均分為3.25分（10分為滿分），超過一半受訪者是選民。對於會否在區選投票，同有47.5％受訪選民表示「肯定會/多數會」或「肯定不會/多數不會」。

青協調查 投票與否各半

青年協會轄下的「青年創研庫」以問卷調查方式，於今年9月28日至10月2日訪問526名18至34歲青年。結果顯示年輕人自評對「完善地區治理」方案的認識平均有3.25分（10分為滿分），低於調查設5分的一般水平，當中約64.6%人給0至4分，19.4%人給6至9分，無人給予10分的「完全理解」。

另外，54.9%受訪者有興趣參與改善地區工作，當中15.8%希望以區議會或「三會」等政制平台參與。至於獲委任為「三會」委員或參與關愛隊的興趣度，分別亦有82.1%及80.4%受訪者表示沒有興趣。有受訪個案稱自己不認識「三會」工作，過去亦無參與地區組織或活動，故認為不會被政府認識及委任。

六成信政府 逾半稱不被信任

在受訪青年觀感中特區政府是否信任青年，調查顯示47.5%認為政府信任青年，不認同者佔52.5%。至於是否信任政府，58.7%表示同意，41.3%稱不同意。

「青年創研庫」成員譚霈琳表示，現屆政府重視地區治理工作，惟研究結果反映受訪者對相關方案認識不多。譚建議當局訂立更全面的推廣策略，從公眾教育、績效評估及民意反映等方向，推動本港地區治理工作積極發展，以做實事爭取社會認同。

相關字詞﹕調查 青年創研庫 區議會選舉

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