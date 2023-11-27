缺政黨馳援 不覺陪跑勤落區搭救

非地區服務者 近半沒政治聯繫

全職「做區」者 八成半有政團背景

出選深水埗東的李頴彰沒申報政治聯繫，同區有民建聯、經民聯及勞聯的對手，4人爭兩席。李頴彰指市民知道她無黨派，而相對上支持她，對她的信任亦增加。她說無可否認政黨的人力或資源較強大，自己透過多落區讓市民認識，盼用政綱打動選民，形容選情艱難，唯有付出「200分努力」。她同意不論有專業背景或全職服務地區的區議員，社區都有需要，舉例她亦希望推動婦女健康中心、中西醫療及精神健康等醫療相關政策，亦會與各個無黨派議員於不同議題合作。

不少獨立候選人面對資源及人力不足，九龍城北林淑芳稱，作為「政治素人」，要在短短數月內讓當區選民認識並投票支持「確有點困難」，亦不像其他候選人般擁有政黨或社團資源協助「洗樓」或做「街站」，盼望市民留意到她的熱誠，對出選有信心。

李雅芝是北區紅花嶺區唯一女性候選人，同區有民建聯、新民黨及工聯會對手，她表明以服務社區為主，不太接觸「政治性」較重的議題。她指政黨成員有可能需要跟從集體決定，身分獨立者便沒有限制。她同樣面對資源上的落差，指獨立身分競選「一定辛苦一點」，舉例政黨的宣傳團隊較「厲害」、「會做不少工夫」，宣傳範圍亦較廣；其團隊只能小範圍宣傳、多做街站讓人認識。外界或有聲音認為她是「陪跑」，她說這類聲音一直都有，形容「未到最後一刻」沒有人會知道結果。

明偉傑出選觀塘中，同區4人中3人無申報有政黨聯繫。明偉傑評價對手，稱「對於同區其他候選人充滿敬意，他們都有豐富的區域經驗和深厚的社區連結」，但會用自己的方式和策略爭取市民支持。對於選情，他說「不是因為有希望才堅持，而是堅持才有希望」。

（區議會選舉）