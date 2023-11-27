候選人近半從事地區工作 無黨者盼以專業謀突破

據本報統計，今屆區議會選舉近半候選人報稱有地區工作背景，例如社區幹事、社區主任、區議員等，其次為商界，包括公司董事、經理等。以地區直選為例，專業人士及社工合計約佔9%。

舊區維修重建 律師、房管信有用武地

律師李頴彰說，不擔心自己的專業在被視為舊區的深水埗顯得「離地」，指自己出身基層；又稱一直有「服務社區的心」，奈何需要「搵食」，要到了「能力容許」做更多社區服務才正式開始。她表示在區內接到不少有關業主立案法團有關大廈維修、投標的個案，曾參與他們的會議協助解決。她從中了解到法團未必有足夠法律認知，也需要有一個「中間持平者」代轉達意見，協助解決問題。

舊區房屋問題眾多，九龍城北候選人林淑芳標榜自己擁有20多年物業管理及地區法團經驗，處理房屋事務會比其他候選人優勝，並提出推動社區重建，包括建議政府將土瓜灣「十三街」重建規劃「拆細」地區劃分，吸引發展商參與重建計劃。她並建議政府盡快推出已修訂的《建築物管理條例》，加強罰則，阻嚇大廈管理及屋苑大型維修的圍標問題。林淑芳說，服務地區必須「站在最前線」，可蒐集民意後再檢討相關法例，亦會透過支持她的立法會選委界議員江玉歡，爭取落實及完善相關政策。

北都發展 生態園負責人倡復耕

另外，北部都會區規劃中，當區生態發展備受關注。北區紅花嶺候選人李雅芝報稱是「週田生態園負責人」，她提出北都能盡量保育當地生態，亦支持區內農業「復耕」及推廣生態旅遊，奈何北都面臨收地發展的需求，包括她經營的生態園也有可能被收回。她續指希望盡可能保持當區的生態環境，讓人知道香港「也有這種風景」。針對保育方面的建議，她以自身經營經驗，表示黑雨期間生態園受水浸影響損失慘重，附近的排水系統需改善，颱風等其他天災的應對策略亦應改善。

公衛學者倡AI改善醫療資源分配

出選觀塘中的明偉傑是城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授，他說在新冠疫情期間，以學者角色運用數據協助預測疫情走勢，並發現疫情反映社會的醫療資源分配不均問題。明偉傑稱作為學術界專業人士「有許多獨特的優勢」，他提出可利用人工智能（AI）改善社會服務，例如可用AI和數據分析優化醫療資源的分配、提高診斷效率等，亦可以AI分析數據協助處理公共交通規劃。

深水埗東其他候選人為張瑩瑩、林偉文及陳國偉。九龍城北其他候選人為林博、鄧巧彤及關浩洋。紅花嶺選區其他候選人為高維基、孔永業及曾勁聰。觀塘中其他候選人為馬軼超、柯創盛及張洛淋。

明報記者 劉思昆

■2023年區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）