候選人近半從事地區工作 無黨者盼以專業謀突破

【明報專訊】政府指今屆區議會選舉「五光十色」，本報按399名候選人申報履歷統計，顯示在地區直選、地區委員會界別（三會）候選人當中，近一半從事地區、工會服務、非牟利機構，之後為商界、專業人士、社工等（見表）。標榜專業人士的候選人中，不少是無申報政黨的獨立候選人，他們冀以專業為賣點突破。有律師背景的深水埗東候選人李頴彰提倡推動法律普及服務；有房屋管理經驗的九龍城北候選人林淑芳主打處理舊樓維修；大學助理教授、觀塘中候選人明偉傑提出跟進因新冠疫情與社區問題引起的焦慮與不安。
據本報統計，今屆區議會選舉近半候選人報稱有地區工作背景，例如社區幹事、社區主任、區議員等，其次為商界，包括公司董事、經理等。以地區直選為例，專業人士及社工合計約佔9%。
舊區維修重建 律師、房管信有用武地
律師李頴彰說，不擔心自己的專業在被視為舊區的深水埗顯得「離地」，指自己出身基層；又稱一直有「服務社區的心」，奈何需要「搵食」，要到了「能力容許」做更多社區服務才正式開始。她表示在區內接到不少有關業主立案法團有關大廈維修、投標的個案，曾參與他們的會議協助解決。她從中了解到法團未必有足夠法律認知，也需要有一個「中間持平者」代轉達意見，協助解決問題。
舊區房屋問題眾多，九龍城北候選人林淑芳標榜自己擁有20多年物業管理及地區法團經驗，處理房屋事務會比其他候選人優勝，並提出推動社區重建，包括建議政府將土瓜灣「十三街」重建規劃「拆細」地區劃分，吸引發展商參與重建計劃。她並建議政府盡快推出已修訂的《建築物管理條例》，加強罰則，阻嚇大廈管理及屋苑大型維修的圍標問題。林淑芳說，服務地區必須「站在最前線」，可蒐集民意後再檢討相關法例，亦會透過支持她的立法會選委界議員江玉歡，爭取落實及完善相關政策。
北都發展 生態園負責人倡復耕
另外，北部都會區規劃中，當區生態發展備受關注。北區紅花嶺候選人李雅芝報稱是「週田生態園負責人」，她提出北都能盡量保育當地生態，亦支持區內農業「復耕」及推廣生態旅遊，奈何北都面臨收地發展的需求，包括她經營的生態園也有可能被收回。她續指希望盡可能保持當區的生態環境，讓人知道香港「也有這種風景」。針對保育方面的建議，她以自身經營經驗，表示黑雨期間生態園受水浸影響損失慘重，附近的排水系統需改善，颱風等其他天災的應對策略亦應改善。
公衛學者倡AI改善醫療資源分配
出選觀塘中的明偉傑是城市大學傳染病及公共衛生學系助理教授，他說在新冠疫情期間，以學者角色運用數據協助預測疫情走勢，並發現疫情反映社會的醫療資源分配不均問題。明偉傑稱作為學術界專業人士「有許多獨特的優勢」，他提出可利用人工智能（AI）改善社會服務，例如可用AI和數據分析優化醫療資源的分配、提高診斷效率等，亦可以AI分析數據協助處理公共交通規劃。
深水埗東其他候選人為張瑩瑩、林偉文及陳國偉。九龍城北其他候選人為林博、鄧巧彤及關浩洋。紅花嶺選區其他候選人為高維基、孔永業及曾勁聰。觀塘中其他候選人為馬軼超、柯創盛及張洛淋。
明報記者 劉思昆
■2023年區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm