民建聯：「夠票」乃謠言 工聯：盼雪上屆恥

民建聯在中環遮打花園誓師，過千人出席造勢。陳克勤發言時說，近日落區拉票時很多人稱「民建聯夠票」、「民建聯必勝」，對此感到擔心，憂選民因此不投票予民建聯。

工聯會吳秋北憶述上屆區選在「黑色恐怖」氣氛下進行，形容當時選舉不公致成績欠佳，冀工聯會今屆能夠「雪恥」。工聯會理事長黃國認為，眾多候選人當中缺乏勞工階層代表，盼區會有更多「打工仔」聲音，達至真正的五光十色。

聖公會教長拍片撐天主教徒

天主教徒、中西區中區候選人謝戰早前在社交網站發布影片，獲香港聖公會教省主教長陳謳明表態支持。陳謳明表示認同及欣賞謝戰的參選政綱和理念，並期望來屆區會不談政治，多關顧基層需要。同區候選人包括郭杰駿、彭舜玟、施永泰及馮家亮。

實政圓桌只有一名候選人莊豪鋒出選屯門西，立法會議員田北辰昨日在地區協助拉票，田稱有77歲長者「雪中送炭」，稱會把人生第一次投票投給該黨，田北辰籲選民「珍惜香港理性聲音」。同區對手有鄧德成、鍾健峰及徐帆。

（區議會選舉）