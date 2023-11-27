政府專隊監察區選假消息 速闢謠 曾國衞：不強制公務員投票 不要求上報

監察網絡、傳媒 立選曾澄清「票站暫停」

曾國衞昨日接受無綫《講清講楚》訪問，表示當局已就區議會選舉的所有流程做評估，屆時會設專隊全天候監察外界發放的信息，防止有人就選舉發放假消息和造謠。他說，過去曾出現攻擊和抹黑選舉的情况，政府亦有設同類專隊，但今次將加強相關安排，確保當局能迅速闢謠和澄清不實資訊。

本報向政制局查詢專隊的組成、具體工作等細節，至截稿前未獲回覆。翻查上屆立法會選舉投票日，政制局有針對傳言如個別票站暫停投票等作澄清，據了解今次專隊的職責亦類似，包括監察網上消息和傳媒報道等，有需要時會澄清謠言。

政制局未覆詳情 梁熙：跨部門組成

民建聯立法會議員梁熙表示，據他了解專隊將由跨部門組成，包括警隊、政制局、民青局等，交流情報並監察與區選相關資訊，例如網上消息等。他說，就近日落區拉票觀察，認為今屆區選的假消息相對較少，惟不應掉以輕心，冀專隊協助確保選舉順利。

各界關注改制後首場區選的投票率，政府大力呼籲選民投票。曾國衞在節目上表示，政府今次就區選的宣傳動員和規模均高於以往所有選舉，當局不會估算投票率，也沒有訂立「硬指標」。他稱，落區時市民均支持和了解新制度，不認為直選議席比例減少會降低市民投票意欲，對投票率感到樂觀。

政府亦動員17萬名公務員投票，曾國衞重申公務員支持政府「責無旁貸」，投票也是其公民權利和責任，惟當局不會強制公務員投票，事後亦不會要求公務員上報有否投票。他說目前主要是呼籲公務員投票，認為反應正面。

除了現任公務員，公務員事務局長楊何蓓茵昨日呼籲退休公務員與家人親友屆時履行公民責任踴躍投票，選出有志、有能力的區議員。她說已去信10多個退休公務員工會，請他們宣傳投票信息。

近邊境票站4500登記 佔名額12%

今次區選在上水設有兩個「鄰近邊境投票站」，供居於內地的選民回港投票。曾國衞在節目透露，暫時有約4500名選民登記，佔3.8萬個名額約12%。被問到登記數字與預期是否有落差，他認為現時由內地回港很方便，部分選民或選擇到原屬票站投票，有關數字未必反映居內地選民投票的實際情况；又重申「鄰近邊境投票站」安排純粹旨在提供額外服務，予時間緊迫選民返港投票。

明報記者

（區議會選舉）

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