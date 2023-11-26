指公眾宣傳教育不足 議員倡簡化翻查名單

業界稱有別JPEX 反類近冒海關案

黃說，Hounax平台一開始就打算收錢離場，擔心連同JPEX案後，虛擬資產交易平台遭污名化。虛擬資產交易平台發牌制度今年6月1日起生效，設一年寬限期。被問到需否縮短寬限期，他認為修例最快要3至4個月，屆時已接近寬限期完結，亦不排除加重合規平台申請時限的壓力。

區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華認為，此案有別JPEX，反而與假冒海關或順豐快遞案類近。他形容部分投資者至今「未瞓醒」，一般正規機構不會要求顧客付款才能取款，料不少人不了解市場運作受騙。他說據了解此案有一宗涉及七旬老翁，他在WhatsApp受疑犯游說投資，共損失約40萬元，反映不少長者未掌握網上投資風險。

區塊鏈技術專家李思聰同樣認為，案件所涉詐騙伎倆屬常見，且騙案數量眾多，監管機構難逐一列出；而自JPEX案後，證監會開始公布正申請牌照者等多份名單，涉案市民事前「未有做足功課」而中招。