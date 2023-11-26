明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

指公眾宣傳教育不足 議員倡簡化翻查名單

【明報專訊】虛擬資產投資平台Hounax本月1日被證監會列入無牌公司及可疑網站名單。民建聯會計界議員黃俊碩認為，投資者投資前未必會主動翻查網站，事件反映該名單公眾宣傳及投資者教育不足，建議有關部門簡化投資者翻查資料步驟，以防再現JPEX案翻版。

業界稱有別JPEX 反類近冒海關案

黃說，Hounax平台一開始就打算收錢離場，擔心連同JPEX案後，虛擬資產交易平台遭污名化。虛擬資產交易平台發牌制度今年6月1日起生效，設一年寬限期。被問到需否縮短寬限期，他認為修例最快要3至4個月，屆時已接近寬限期完結，亦不排除加重合規平台申請時限的壓力。

區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華認為，此案有別JPEX，反而與假冒海關或順豐快遞案類近。他形容部分投資者至今「未瞓醒」，一般正規機構不會要求顧客付款才能取款，料不少人不了解市場運作受騙。他說據了解此案有一宗涉及七旬老翁，他在WhatsApp受疑犯游說投資，共損失約40萬元，反映不少長者未掌握網上投資風險。

區塊鏈技術專家李思聰同樣認為，案件所涉詐騙伎倆屬常見，且騙案數量眾多，監管機構難逐一列出；而自JPEX案後，證監會開始公布正申請牌照者等多份名單，涉案市民事前「未有做足功課」而中招。

相關字詞﹕虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞