通告稱黑錢流入 提款須繳「驗資金」

朱小姐跟一名陳姓「院長」投資，對方本月初鼓勵她再籌集4萬至5萬美元申購金融工具，聲稱待上市後可提款1000萬元以償還債務，稱「呢個係我承諾畀每位朋友嘅，其他朋友已經準備好，唔希望有人掉隊，和丟下任何一個人，從而影響成個集體10倍收益」。

Hounax官網公告本月13日稱，公司受《新加坡金融管理局法案》約束，被部門調查時發現有「黑資金」流入，部分人戶口凍結，20日暫時清退香港區戶口，要求用戶繳納帳戶內1%投資金額做驗證費才可提款。之前Hounax「客戶經理」曾以WhatsApp聯絡朱小組，要求於17日前繳納「驗資金」證明自己非洗黑錢，否則個人及家人戶口會凍結，最終她沒有繳交相關費用，並於本月12日報警。

有人稱語氣極似 陳永陸澄清無投資群組

另外有群組匿名成員稱「跟隨」股評人陳永陸（陸叔）投資，「他一直長輩式地教導，語氣及用詞十分像他在電台廣播的說話，怎樣也想不到全部都是假的」。

身在澳洲的陳永陸透過助手澄清自己無個人facebook、Ig等社交帳戶，亦無任何投資通訊群組。