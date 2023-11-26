再有虛幣平台涉騙 議員批證監不力 131人失1.2億 Hounax月初列可疑名單未煞停運作

JPEX事件後，證監會推出4項監管虛幣平台新措施；本月1日亦將Hounax列入無牌公司及可疑網站名單，指其訛稱與一所金融機構和另一所創投公司有業務合作。選委界立法會議員江玉歡認為，反映證監會本月初已掌握平台有可疑證據，反問為何仍容許運作，「公布咗當做咗」，3周後才由警方公布調查行動，導致其間仍有多名市民受騙，認為證監會責無旁貸，需就這種「不合邏輯」的監管問責。本報昨向證監會查詢，截稿前未有回覆。

入錢無法出金 69歲婦失1200萬元

131名事主19至78歲，每宗案件損失1.2萬至1200萬元不等，失款最多的69歲女事主疑於今年6月墮入騙案；另一名任職建築工程經理的48歲男事主今年8月透過社交媒體認識騙徒，最終亦損失413萬元。警方稱亦有事主因投資股票失利，心急投資虛幣賺錢，結果被騙。

社交平台扮專家誘投資 收錢即轉走

警方昨稱本月收到多宗報案，有人透過facebook、WhatsApp等社交平台接觸事主，自稱投資專家，將事主加入聊天群組，分析投資市况及提供貼士，再引誘事主於Hounax投資虛擬貨幣。事主透過超連結下載Hounax應用程式並於平台開設戶口後，騙徒會指示事主匯款到其他第三方戶口，包括以轉數快或銀行過數，聲稱用作充值平台戶口。

商罪科情報組總督察柯詠恩表示，開戶初期Hounax平台會於事主投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，令受害人戶口資產看似有增長，實際只是無意義的數字，當事主將款項轉入騙徒指定的戶口後，該些款項已隨即轉走。若事主想取回資金，平台經理會以不同藉口拒絕，甚至要求事主繳付20%至80%手續費，即使有事主按指示交款亦無法取回任何款項，最終平台經理消失，事主被踢出聊天群組。

網頁已無法登入 暫未見關JPEX案

商罪科情報及支援組警司陳偉基稱，已要求社交平台及電訊商封鎖Hounax專頁及網站。警方正追緝涉事騙徒，暫未發現本案與JPEX案有關。根據調查，Hounax今年初開始運作，對象為香港人，聲稱是新加坡公司，警方不排除將來會與海外機構合作調查。

Hounax網站昨晚已無法登入，顯示「你要瀏覽的是詐騙網站」，其facebook已移除，惟手機App仍可下載。其網站聲稱公司投資方包括美國虛擬貨幣交易所Coinbase、紅杉資本（Sequoia）、高盛（Goldman Sachs）等，合作伙伴包括發行以太幣的以太坊（Ethereum）、發行TRX的波場（Tron）及發行艾達幣的卡爾達諾（Cardano）等。

轉數快今增防騙警示

警務處長蕭澤頤昨出席警察學院結業會操後，提到今年首9個月錄得騙案較去年同期上升51%，涉及損失金額近50億元。他說警方9月出席一個防騙峰會，引述主辦單位估算去年8月至今年7月全球騙案總損失達1萬億美元，情况令人關注。蕭稱，前日反詐騙聯合情報中心開幕，安排10間銀行職員進駐，可加快攔截騙款及執法行動；今日起轉數快加入「可疑識別代號警示」，就「高危有伏」的識別代號提醒市民。他說警方的「防騙視伏App」至今共約19萬人下載，但認為仍未足夠，呼籲市民遇有懷疑應花一兩分鐘查核。

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