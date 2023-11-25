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海洋公園3小熊貓延長借用 「加碼」引入

【明報專訊】海洋公園「四川自然保護周」相隔5年昨起再次舉行，園方並與四川當局簽署兩份合作協議，包括延長園內現有3隻小熊貓的借用期，同時再借出多隻小熊貓供科研、繁殖和保育等用途。海洋公園公司主席龐建貽表示，現時野外小熊貓數量不足1萬隻，屬瀕危級別，園方將發揮其動物護理和醫療專長，為繁殖及研究小熊貓努力。

「2023四川自然保護周」由四川省林業和草原局、成都市政府、香港環境及生態局三方合辦，至下周四（30日）結束，市民可從活動中了解大熊貓國家公園和國家植物園的最新發展，以及成都市最新的「公園城市」建設，更可透過XR體驗與大熊貓寶寶作虛擬互動。

海洋公園昨與四川省林業和草原局簽署為期5年的合作協議，雙方每年聚焦四川其中一個自然保護區，關注當地的自然保育工作；雙方員工亦會實地交流。園方同時與成都大熊貓繁育研究基地簽訂為期20年的合作協議，成都基地會延長園內現有3隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用期，並再借出多隻小熊貓。龐建貽說現正與四川當局商討小熊貓來港數量和細節，冀盡快公布詳情。

成都基地：園內3隻高壽 管理世界前列

上述3隻小熊貓2009年到港，已在海洋公園生活14年。成都大熊貓繁育研究基地副主任蘭景超表示，小熊貓平均壽命約13年，園內小熊貓均已15歲，形容「相當高壽」，揭示園方在小熊貓的疾病防控、飼養管理和行為訓練「都是走在世界前列」，盼未來續與園方在小熊貓方面有更多、更廣泛的科研合作。

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