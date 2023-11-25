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吳傑莊：頭炮助建產業鏈 林哲玄：須新藥第一層審批配合

【明報專訊】對於阿斯利康將本港與韓國比較，立法會議員吳傑莊認為不宜直接對比，因韓國整體科研產業鏈發展遠比香港成熟，相信阿斯利康可「打響頭炮」，吸引更多下游企業來港。醫衛界議員林哲玄稱本港擬設新藥註冊第一層審批機制，與引進醫藥企業是「雞和蛋的問題」，須一併發展才能推動科研生態。

吳說韓國四大企業是科技公司，本港是房地產企業，整體科研投資規模和人才帶動與韓差距甚遠；阿斯利康稱被本港兩間醫學院吸引，科大亦正籌建本港第三間醫學院，有助增加吸引力。他相信阿斯利康可讓周邊企業了解本港不但可作銷售點，更有科研潛力，逐漸形成產業鏈。他說科研企業來港須帶數十至過百人團隊，有企業反映申請入境手續繁複，而該批人員未必符合高才通資格，冀增彈性。

洪雯倡降上市門檻 落戶作條件

議員洪雯認為，港深創科園日後須確保能促成港深生物樣本、數據、人才及資金自由流通，才能便利區內研究，另建議政府帶頭投資科研龍頭企業，除可鞏固該些企業在港營運，港府作為股東亦可參與產業發展方向。她說政府2018年引入《上市規則》18A章便利生物科企上市，惟無要求企業必須來港落戶，建議增設比18A章更低的上市門檻，條件是必須在港開拓業務。

林哲玄稱阿斯利康在世界各地有藥研基礎，熟悉美國及歐洲等註冊程序，日後在港研發新藥除較易取得內地註冊，海外銷售亦較順暢。他說醫藥研發風險高，須長時間才有回報，香港未必有投資者願參與，相反北美和歐洲投資者很樂意注資，相信阿斯利康可帶頭顯示藥研價值，「我投資你10個研發，中間有一個跑出，回報可以百倍計算」。

港大內科學系傳染病科講座教授孔繁毅認為，阿斯利康來港有助推進藥物及疫苗研發，而港大醫學院以往研究通常可於3個月內獲倫理委員會批准，6個月內完成第一期臨牀研究。

相關字詞﹕林哲玄 洪雯 吳傑莊 引進重點企業辦公室 港深創新及科技園 港深創科園 阿斯利康

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