80醫藥生物科企考察 有預告來港IPO聘人

2016年成立的天科雅在美國及內地設有研發中心，專注研發和產業化腫瘤免疫細胞治療技術。蘇震波說，發展生物醫藥其中一重要元素是科技人才庫，香港具備高質素、配合中西方教育的大學，天科雅將在港招募科研高學歷人才，並須專攻生物信息、免疫學、細胞工程及病毒工程領域，而在歐美攻讀大學的港人亦為招募範圍，另擬將該公司的科學家引進來港。

天科雅：科技人才關鍵 港大學高質素

蘇震波說天科雅將在港投資，並擬明年底當市場「好一些」時，考慮在港首次公開募股（IPO）集資。

泰格醫藥為引進辦早前公布已來港落戶的重點企業，今年8月在港設總部，提供生物醫藥研發服務平台，為製藥和醫療器械行業提供創新研發解決方案。其子公司泰格捷通副總裁單彬說，香港具備人才及國際優勢，有助內地客戶「透過香港走向世界」，拓展海外市場，公司將根據業務發展情况，考慮在河套區港深創科園設辦公室，亦有意拓展檢測業務。