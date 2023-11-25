80醫藥生物科企考察 有預告來港IPO聘人

【明報專訊】阿斯利康來港落戶，同時組織約80間內地醫藥及生物科技等範疇企業來港考察，引進辦昨稱將繼續聯繫相關初創企業提供一站式落戶香港服務。來港考察的廣東天科雅生物醫藥科技有限公司共同創始人兼董事長蘇震波稱，有意來港發展臨牀研究，數月內將在科學園設實驗室，未來數年將以香港作為其中一個中心，將部分短線研發及知識產權遷至香港。
2016年成立的天科雅在美國及內地設有研發中心，專注研發和產業化腫瘤免疫細胞治療技術。蘇震波說，發展生物醫藥其中一重要元素是科技人才庫，香港具備高質素、配合中西方教育的大學，天科雅將在港招募科研高學歷人才，並須專攻生物信息、免疫學、細胞工程及病毒工程領域，而在歐美攻讀大學的港人亦為招募範圍，另擬將該公司的科學家引進來港。
天科雅：科技人才關鍵 港大學高質素
蘇震波說天科雅將在港投資，並擬明年底當市場「好一些」時，考慮在港首次公開募股（IPO）集資。
泰格醫藥為引進辦早前公布已來港落戶的重點企業，今年8月在港設總部，提供生物醫藥研發服務平台，為製藥和醫療器械行業提供創新研發解決方案。其子公司泰格捷通副總裁單彬說，香港具備人才及國際優勢，有助內地客戶「透過香港走向世界」，拓展海外市場，公司將根據業務發展情况，考慮在河套區港深創科園設辦公室，亦有意拓展檢測業務。
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