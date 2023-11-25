阿斯利康落戶 最快明年進駐河套 設研發中心創新園 擬5年聘百人團隊

前十藥企研發中心首來港 陳茂波稱鼓舞

阿斯利康總部位於英國，研發總部在瑞典，在腫瘤、心血管、麻醉及中樞神經等範疇提供醫藥產品；1993年進入中國內地建立生產基地，現於上海設總部。

阿斯利康昨在政府總部舉行研發中心及創新園揭牌儀式，財政司長陳茂波致辭時稱感到非常鼓舞，指它將是本港首個由全球前十大藥企建立的研發中心，將主要展開細胞治療等重點領域研發，相信可為區域醫藥研發注入新動能，並能建設醫療創新生態圈。

看中港兩醫學院 港專家「離諾獎咫尺」

王磊接受本報訪問稱，阿斯利康未來5年擬在港聘請約百人團隊，在腫瘤、細胞治療、基因編輯等方面研發。他稱阿斯利康主要看中本港兩間世界級大學醫學院在各領域培育專家，形容本港專家質素「離諾貝爾獎近在咫尺」，在基礎研究屬世界領先級數，且政府最近加強引入人才，「對高才不封頂」，能吸引內地科研專才來港。

對於本港擬設新藥審批第一層機制，王磊認為有助本港引進大量藥物審批人才，內地新藥不但有望在港獲批，國際新藥亦可透過香港進入整個大灣區；當本港將來獲國際醫藥法規協調會議認證後，在港所做的臨牀研究亦可獲其他地區如中亞、東盟及金磚國家認可，有助結合內地創新合作及西方研發能力。

設生產線待考慮 冀臨牀試驗鬆綁

至於目前本港推動科研的「短板」，王磊說本港土地有限，生產優勢不明顯，將來河套區設立創科園後，才會考慮在港設生產線。他說細胞治療及基因治療生產所需場地不大，相信這方面可在港落戶。他提到本港臨牀研究速度需加快，與韓國比較仍有距離，兩間醫學院及醫管局等需推出更多鼓勵措施。

身兼中大醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授的莫樹錦稱，本港醫學人手短缺，病人數目與內地無法比擬，且展開第一期臨牀研究前的程序需時甚久，需9個月至1年才能獲批並開始招募病人，相反韓國3至4個月內已可開始招募病人，建議本港拆牆鬆綁，加快至半年內可開展研究。

中大醫學院回覆本報稱，莫樹錦就出任阿斯利康獨立非執行董事，早前已按程序向大學申請及呈報，並獲大學批准；該院全力支持政府發揮香港醫療優勢政策，樂意提供所需配合，以推進香港發展成為全球創新醫療藥械樞紐。

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